Frutas y verduras de estación baratas en septiembre 2026: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor

Con la llegada de septiembre comienza la transición entre el invierno y la primavera y queda una combinación de frutas y verduras de estación en las verdulerías argentinas. Conocer los productos de temporada es clave, ya que permite aprovechar buenos precios, por la abundancia estacional, y comprar alimentos más frescos y nutritivos.
Estas son la frutas y verduras de estación baratas en septiembre 2026
Elegir frutas y verduras de estación no solo permite acceder a alimentos más frescos y nutritivos, sino también cuidar el bolsillo, ya que los productos fuera de temporada suelen tener mayores costos de producción y traslado. Los precios de frutas y verduras están directamente relacionados con la oferta disponible. Cuando un producto está en plena temporada, su producción es mayor y eso se ve reflejado en precios más bajos, claves para cuidar el bolsillo, pero también en productos más frescos y poco procesados.
Frutas de estación en septiembre
- Naranjas
- Mandarinas
- Limones
- Pomelos
- Kiwi
Los cítricos siguen siendo protagonistas en septiembre, ya que el fin del invierno coincide con el pico de su disponibilidad. Además, aportan grandes nutrientes: Naranjas, mandarinas, limones y pomelos aportan vitamina C que colabora con el funcionamiento normal del sistema inmunitario y favorece la absorción de hierro. El kiwi, por su parte, también se mantiene como una opción accesible este mes, con un aporte destacado de fibra y vitamina C, ideal para sumar en desayunos, colaciones o postres.
Verduras de estación en septiembre
- Brócoli
- Calabaza
- Zapallo
- Acelga
- Espinaca
Entre las verduras, el brócoli continúa siendo una alternativa económica y de valor nutricional, con un aporte relevante de vitamina C que se potencia cuando se cocina al vapor o hervido. La calabaza y el zapallo, claves para las preparaciones de la temporada fría, se adaptan bien a sopas, purés y platos al horno, y todavía mantienen precios bajos antes del recambio hacia los productos más primaverales. Mientras que las hojas verdes, como la acelga y la espinaca, siguen en temporada y se presentan como opciones frescas y económicas para ahorrar durante este mes.