Frutas y verduras de estación baratas en septiembre 2026: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor

Con la llegada de septiembre comienza la transición entre el invierno y la primavera y queda una combinación de frutas y verduras de estación en las verdulerías argentinas. Conocer los productos de temporada es clave, ya que permite aprovechar buenos precios, por la abundancia estacional, y comprar alimentos más frescos y nutritivos.

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Estas son la frutas y verduras de estación baratas en septiembre 2026

Elegir frutas y verduras de estación no solo permite acceder a alimentos más frescos y nutritivos, sino también cuidar el bolsillo, ya que los productos fuera de temporada suelen tener mayores costos de producción y traslado. Los precios de frutas y verduras están directamente relacionados con la oferta disponible. Cuando un producto está en plena temporada, su producción es mayor y eso se ve reflejado en precios más bajos, claves para cuidar el bolsillo, pero también en productos más frescos y poco procesados.

Frutas de estación en septiembre

Naranjas

Mandarinas

Limones

Pomelos

Kiwi

Los cítricos siguen siendo protagonistas en septiembre, ya que el fin del invierno coincide con el pico de su disponibilidad. Además, aportan grandes nutrientes: Naranjas, mandarinas, limones y pomelos aportan vitamina C que colabora con el funcionamiento normal del sistema inmunitario y favorece la absorción de hierro. El kiwi, por su parte, también se mantiene como una opción accesible este mes, con un aporte destacado de fibra y vitamina C, ideal para sumar en desayunos, colaciones o postres.

Verduras de estación en septiembre

Brócoli

Calabaza

Zapallo

Acelga

Espinaca

Entre las verduras, el brócoli continúa siendo una alternativa económica y de valor nutricional, con un aporte relevante de vitamina C que se potencia cuando se cocina al vapor o hervido. La calabaza y el zapallo, claves para las preparaciones de la temporada fría, se adaptan bien a sopas, purés y platos al horno, y todavía mantienen precios bajos antes del recambio hacia los productos más primaverales. Mientras que las hojas verdes, como la acelga y la espinaca, siguen en temporada y se presentan como opciones frescas y económicas para ahorrar durante este mes.



