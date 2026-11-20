El Gobierno de Entre Ríos presentó nueva maquinaria para la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en una inversión que superó los 15.000 millones de pesos. Los equipos serán distribuidos entre las distintas zonales del organismo y se utilizarán para realizar tareas de mantenimiento y conservación de rutas provinciales y caminos rurales. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio encabezó ayer la presentación en el autódromo Ciudad de Paraná. La incorporación incluye más de 60 equipos, que se suman a otras 50 máquinas que, según informó la provincia, fueron recuperadas y puestas nuevamente en funcionamiento durante los primeros 35 meses de gestión.

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Entre los equipos adquiridos hay motoniveladoras, compactadores, cargadoras, palas retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, camiones volcadores y regadores, acoplados y carretones. Cada zonal de Vialidad recibió una motoniveladora, mientras que el resto de la maquinaria se destinará a los distintos programas de conservación vial.

La inversión provincial superó los 13.000 millones de pesos de fondos propios. La compra se concretó mediante dos licitaciones, que contaron con 14 y 17 oferentes, respectivamente. A ese monto se sumaron más de 2.000 millones de pesos aportados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), destinados a la adquisición de 10 camiones con equipos y acoplados volcadores.

Durante el acto, Frigerio se refirió al proceso de reorganización de Vialidad y sostuvo que la recuperación del organismo comenzó con el ordenamiento administrativo, el pago de deudas pendientes y la reparación de maquinaria que se encontraba fuera de servicio.

El plan de mantenimiento de rutas provinciales

En la presentación, el gobernador también repasó los avances del Plan de Mantenimiento y Conservación Vial, que registra más de 1.500 kilómetros de rutas intervenidas y está organizado en cuatro grupos de obras.

El primero comprende las rutas 11, 16, 20, 26, 45 y 51, entre Paraná y Gualeguaychú. El segundo incluye las rutas 4, 22, 23 y 38, además del acceso a Puerto Yeruá, en la zona de Concordia, Federal y Villaguay. El tercer grupo contempla la ruta 6, otro tramo de la ruta 20 y distintos accesos en los departamentos Tala, Uruguay y Villaguay. El cuarto abarca las rutas 1 y 2 y la circunvalación de San José de Feliciano, en el norte provincial.

Frigerio señaló que el objetivo de su gestión es completar las intervenciones en la totalidad de las rutas provinciales antes de finalizar su mandato.

Para las obras de mayor envergadura, la provincia cuenta con financiamiento de organismos multilaterales por más de 350 millones de dólares. Según se informó, esos fondos se destinarán a la reconstrucción integral de rutas y a obras de infraestructura, entre ellas la construcción de nuevos puentes.

Los consorcios camineros ampliaron su cobertura

En relación con los 25.000 kilómetros de caminos vinculados a la producción, el gobierno provincial indicó que destina la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a tareas de mantenimiento y conservación. Además, avanza con un esquema de descentralización de los trabajos mediante acuerdos con municipios, comunas y consorcios camineros.

Sobre estos últimos, Frigerio afirmó que la cantidad de kilómetros bajo mantenimiento se cuadruplicó durante su gestión. Según los datos que presentó, al inicio de su mandato los consorcios tenían a su cargo menos de 1.000 kilómetros, mientras que actualmente mantienen más de 4.000.