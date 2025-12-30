Tras una fuerte discusión con su ex pareja, un hombre murió atropellado en plena ruta provincial 53, ubicada en el municipio bonaerense de Florencio Varela. De acuerdo a lo que declararon los testigos del hecho, el pasado domingo 28 de diciembre en la medionoche, el sujeto se subió al capot del auto de la mujer, un Citroën Berlingo de color blanco, ella aceleró y él cayó al suelo.

A los pocos segundos, fue embestido por otro vehículo -un Volkswagen Gol Trend- que circulaba en la autopista a la altura de las calles 1478 y 1480.

La víctima fue identificada como Andrés Alberto Greco, de 40 años, y su pareja como Silvina Griselda Sánchez, quien luego del hecho se escapó del lugar, aunque la policía ya la localizó y ahora se encuentra detenida.

La investigación avanza a cargo de la fiscal Roxana Giménez y en el expediente de la causa se encuentra el testimonio de dos personas que dicen haber presenciado el hecho.

Uno de ellos afirmó encontrarse, al momento de la muerte de Greco, en una iglesia evangélica frente a la ruta 53. Fue allí cuando escuchó un impacto de tal magnitud que decidió salir a ver qué había sucedido. El testigo dice que vio a una persona bajar del Citroën y exclamar: "¡Pará, pará!".

Los investigadores creen que sería Silvina Sánchez intentando salvar a su ex pareja, pero todavía la secuencia no está del todo clara. Un momento después la víctima fue atropellada por el Volkswagen y ahí Sánchez se subió a su auto y huyó.

La detención de Silvina Sánchez, ex pareja de la víctima

Para la fiscalía, Silvana Sánchez es la principal sospechosa y, por eso, procedieron a imputarla por el hecho y no así al vehículo que atropelló a Greco.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el conductor del Volkswagen "no pudo prever que habría una persona en el medio de la ruta y, en este sentido, no tiene la culpa de la muerte de Greco".

La imputación que pesa, por ahora, sobre Sánchez es de "tentativa de homicidio agravado en concurso con el abandono de persona".

Además de las declaraciones de los testigos que presenciaron el hecho, la fiscalía tiene en su poder mensajes que Sánchez le envió ese mismo día a quien era la actual novia de la víctima. En esa conversación, la imputada le decía a la otra mujer que "se encontraba con Greco y que lo viniera a buscar porque estaba borracho", de lo contrario, "lo iba a dejar tirado en la ruta".