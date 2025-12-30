Impactante "dust devil" en Florencio Varela por la ola de calor: qué es este fenómeno y por qué sucede

En medio de la ola de calor que atraviesa a la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Florencio Varela vecinos registraron un "dust devil". Se trata de un fenómeno climatológico poco común, que se reconoce como un remolino de polvo, aire concentrado y corta duración.

Ante el asombro por lo que estaba pasando, los vecinos del distrito bonaerense filmaron la aparición del fenómeno y los videos no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales. Según Noticias Argentinas no se registraron daños físicos ni materiales tras el inédito episodio.

Qué es un dust devil y por qué se forma

Muchas veces el dust devil se confunde con el tornado, pero son fenómenos climáticos muy diferentes. Al contrario el uno del otro, el dust devil se forma bajo cielos completamente despejados y no se asocia a tormentas ni a la actividad eléctrica.

Este tipo de remolino se produce cuando el sol calienta mucho una superficie plana y seca, como puede ser el asfalto, la arena o la tierra. Entre las características más llamativas de un fenómeno como este, se encuentran:

El calentamiento: el aire que está justo encima del suelo se calienta rápidamente y sube con fuerza.

el aire que está justo encima del suelo se calienta rápidamente y sube con fuerza. La rotación : si hay una ligera variación en el viento, ese aire que sube comienza a girar.

: si hay una ligera variación en el viento, ese aire que sube comienza a girar. La visibilidad: el remolino se vuelve visible cuando succiona el polvo y la arena del suelo, dándole una forma de "columna" o "embudo".

El tamaño : los dust devil suelen ser pequeños: menos de un metro de ancho. Sin embargo, algunos pueden alcanzar los 10 metros de diámetro y hasta 1.000 metros de altura.

: los dust devil suelen ser pequeños: menos de un metro de ancho. Sin embargo, algunos pueden alcanzar los 10 metros de diámetro y hasta 1.000 metros de altura. La intensidad : generalmente son inofensivos, aunque los más grandes pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 100 kilómetros por hora, suficientes para volar objetos livianos o dañar estructuras chicas.

: generalmente son inofensivos, aunque los más grandes pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 100 kilómetros por hora, suficientes para volar objetos livianos o dañar estructuras chicas. La duración: duran apenas unos minutos, ya que se disipan rápidamente cuando el aire caliente deja de alimentar al remolino.

Otra similitud entre el planeta Tierra y Marte: los dust devils

Aunque cueste creerlo, los dust devils son muy comunes en el planeta Marte. Como el suelo marciano es muy árido y recibe constante radiación solar, estos remolinos se forman frecuentemente con dimensiones mucho más grandes que las que pueden aparecer en la Tierra.

Los rovers de la NASA, como el Perseverance y el Curiosity, los han registrado en plena acción. Las imágenes y videos pueden verse a través de las redes sociales.