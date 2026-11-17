Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, Mar del Plata se prepara para recibir a turistas que buscan descansar, disfrutar de la costa y descubrir nuevas actividades. Entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, la ciudad ofrecerá alternativas para todos los gustos: desde recitales de bandas reconocidas y encuentros culturales hasta paseos por sus paisajes naturales y recorridos gastronómicos.

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Cinco propuestas para aprovechar el fin de semana largo en Mar del Plata

1. Disfrutar de los recitales de Tan Biónica, Fabiana Cantilo y el rock nacional

Uno de los grandes atractivos del fin de semana será la agenda musical. Tan Biónica llegará al Estadio Polideportivo Islas Malvinas con su gira El Regreso, en dos funciones programadas para el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Después de agotar las entradas para la primera fecha, la banda sumó una segunda presentación para responder a la demanda del público.

Otra alternativa para los amantes del rock será el show de Fabiana Cantilo, previsto para el sábado 21 en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, donde repasará canciones de su trayectoria.

El domingo 22, en tanto, el Arena Mar del Plata recibirá a dos referentes del rock rioplatense: La Vela Puerca y Las Pelotas compartirán escenario en una jornada que también contará con Rocco Posca como artista invitado. El espectáculo comenzará a las 20.

2. Recorrer el Festival Etcétera en Villa Victoria

Para quienes prefieren las propuestas culturales, el sábado 21 se realizará una nueva edición del Festival Etcétera en Villa Victoria Ocampo. El encuentro reunirá arte, diseño y creatividad en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

La programación incluirá charlas con referentes de distintas disciplinas, proyecciones, debates, muestras de arte, talleres y una feria de diseño y emprendedores. También habrá actividades al aire libre, música y propuestas gastronómicas. Entre los invitados anunciados aparecen Estudio Los Chinos, María Luque y Vanesa Krongold, entre otros representantes del mundo creativo. La actividad comenzará a las 12 y será una oportunidad para conocer el trabajo de artistas y diseñadores en un entorno histórico.

3. Descubrir las playas y los clásicos de la costa marplatense

Con 47 kilómetros de costa, Mar del Plata ofrece distintas alternativas para disfrutar del paisaje marítimo incluso antes de la llegada oficial del verano. Desde las playas céntricas hasta los balnearios del sur, hay opciones para caminar junto al mar, tomar algo frente a la costa o practicar deportes acuáticos.

Quienes buscan una postal tradicional pueden recorrer la Rambla, visitar el Monumento a los Lobos Marinos y acercarse al Torreón del Monje. Otra posibilidad es caminar por la zona del Puerto, conocer sus tradicionales restaurantes y disfrutar de la actividad de los pescadores. Para quienes prefieren algo más activo, también existen propuestas de surf y stand up paddle, con escuelas que ofrecen clases para principiantes.

4. Hacer una escapada a Sierra de los Padres o Chapadmalal

Más allá de las playas, los alrededores de Mar del Plata ofrecen paisajes ideales para cambiar de aire durante algunas horas. A pocos kilómetros del centro se encuentra Sierra de los Padres, un destino que combina naturaleza, vistas panorámicas y pequeños comercios. Allí se puede recorrer la zona comercial, visitar la Gruta de los Pañuelos y disfrutar de un paseo al aire libre.

Otra alternativa es Chapadmalal, hacia el sur de la ciudad. Sus acantilados, dunas y playas más tranquilas conforman un paisaje diferente al de las zonas céntricas. Es una buena opción para quienes buscan caminar, sacar fotografías o pasar una tarde lejos del movimiento urbano. También se puede visitar Laguna de los Padres, donde el entorno natural permite organizar un picnic, practicar pesca o realizar actividades recreativas vinculadas al agua.

5. Probar los sabores típicos y sumar una salida cultural

La gastronomía es otro de los atractivos que forman parte de cualquier escapada a Mar del Plata. Los platos con pescados y mariscos, las cazuelas, las medialunas, los churros y los alfajores son algunos de los clásicos que vale la pena probar durante la estadía. Para la tarde, las cafeterías y heladerías artesanales ofrecen distintas alternativas, mientras que las cervecerías, los bares de tragos y los restaurantes del Puerto completan la oferta para la noche.

Además, el fin de semana tendrá otras opciones culturales para quienes quieran sumar un espectáculo a su recorrido. El sábado 21, a las 20, la Orquesta Sinfónica Municipal se presentará en el Teatro Municipal Colón, bajo la dirección de Guillermo Becerra.

El domingo 22, también en el Teatro Colón, el Coro Municipal Coral Carmina ofrecerá Una historia cantada, un concierto especial por el Día de la Música que recorrerá distintos períodos de la tradición coral, desde el barroco hasta el siglo XX. La función está prevista para las 20.30.