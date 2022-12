Buenas expectativas turísticas para el último fin de semana largo del 2022

Los principales centros turísticos adelantan una gran afluencia de público y que tendrán las plazas hoteleras ocupadas. Transporte lanzó un operativo de control de alcoholemia y documentación a viajeros en las rutas.

El último fin de semana largo del 2022, antesala de la temporada veraniega del año próximo, generó buenas expectativas de afluencia turística a la mayoría de los destinos argentinos, en particular los típicos estivales, como la costa marítima bonaerense y zonas serranas, de ríos y lagos. Además, el Ministerio de Transporte de Nación lanzó un operativo para controlar el nivel de alcoholemia en sangre y la documentación a viajeros en las rutas del país.

Un relevamiento de la agencia de noticias Télam exhibió las proyecciones de los principales centros turísticos del país. En Mar del Plata, el presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur) de General Pueyrredón, Bernardo Martin, señaló que en reservas para este fin de semana contaban "con más del 70% sobre las 40.000 plazas hoteleras habilitadas en esta época del año". Mientras Mónica Portela, secretaria de Turismo del partido bonaerense de La Costa, señaló que tenían "un promedio de reservas del 75%", y precisó que "en esta época del año contamos con 15.000 plazas hoteleras".

Desde la Secretaría de Turismo de Villa Gesell informaron que las reservas llegaban al 77%, tras un relevamiento sobre 115 alojamientos de la ciudad cabecera del partido y de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul. El titular del área turística geselina, Marcelo Iglesias, confía en que "estos números se verán acrecentados de acuerdo al arribo de los turistas durante estos días". Claudia Manso, secretaria de Turismo de Miramar, manifestó que "las expectativas son las mejores para este fin de semana largo último del año con una ocupación promedio del 75% de las 2.500 plazas hoteleras habilitadas".

En la Comarca de Sierras de la Ventana, las reservas de hospedaje en las localidades de que superan las 7.500 plazas llegaban al 50% promedio, informaron hoy autoridades de Turismo de esa comuna bonaerense.

El secretario de Turismo de la municipalidad de Tornquist, Gustavo Sandoval, expresó que contaban "con reservas del 50%" en promedio de las localidades que conforman la Comarca: Villa y Sierra de la Ventana, Saldungaray, Tornquist y Villa Serrana la Gruta, y añadió que el domingo "se inaugurará la temporada de verano en la laguna Las Encadenadas".

En la región litoraleña, Entre Ríos registraba un 85% de reservas sobre sus más de 50.000 plazas hoteleras y extrahoteleras, además de casas y departamentos de alquiler temporario. La Secretaría de Turismo entrerriana explicó que esperaban más de 170.000 visitantes, en especial en Colón, Federación, Gualeguay y Gualeguaychú.

En la vecina Santa Fe, la Secretaría de Turismo informó que "hay un alto nivel de reservas", con lugares que ya llegaron a la ocupación plena, como el caso de la capital (4.600 plazas), en tanto Rosario estaba en un 80% de sus 8.000 camas turísticas. También se registraba alto nivel de reservas en Melincué, Puerto Gaboto, Esperanza, Villa Constitución, Santa Rosa de Calchines y Saladero Cabal.

Por su parte, en Córdoba, el presidente de la Cámara de Turismo provincial, José González, aseguró que los niveles de ocupación de las casi 170.000 plazas disponibles oscilan entre el 65 y el 90%, y con "grandes expectativas de un mayor movimiento con los turistas que llegan sin reservas".

En Villa Carlos Paz (más de 50.000 plazas) las reservas promedian el 75%; en el Valle de Calamuchita, especialmente Villa General Belgrano y Santa Rosa, las expectativas son alcanzar el 90%, mientras que en el Valle de Traslasierra promedia el 70%.

En Puerto Iguazú, Misiones, esperan una ocupación en torno al 85% de sus más de 15.000 plazas disponibles, y la llegada de 1.350.000 visitantes, precisaron fuentes del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem). El presidente del organismo, Leopoldo Lucas, detalló que "hay más de 30 atractivos de visitar, gastronomía que conecta sabores y sentidos, y el calor de nuestra gente".

En la Patagonia, el secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche, Gastón Burlon, señaló que esperan "llegar a un 78% aproximadamente de ocupación" de las 38.000 plazas de esa ciudad rionegrina. Tras mencionar que fueron "el destino con más conectividad aérea del país llegando a casi 20 vuelos diarios", el funcionario agregó: ""La verdad es que estamos muy, muy bien, más allá de toda la gente que va a venir en auto".

La neuquina Villa La Angostura se espera una ocupación del 80% sobre sus 6.700 plazas, según señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de esa localidad cordillerana, Martín Suero. El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, Agustín Roca, estimó que superarán ampliamente el 60% de ocupación en los 137 alojamientos habilitados y aclaró que "es normal que lleguen turistas sin reservas en estas fechas, porque están pendientes del clima".

En Chubut, la subsecretaria de Turismo, María José Pögler, señaló que "este fin de semana largo será mucho menos intenso en materia turística que el similar de octubre por la época, la proximidad de las fiestas de fin de año y también el final del ciclo escolar que significa en algunos casos exámenes y otros eventos para egresados". En la costa provincial, el secretario de Turismo de Puerto Madryn, Marcos Grosso, informó que "el nivel de reservas que tenemos para este fin de semana extra largo ronda el 65%" sobre unas 7.000 plazas.

Más al sur, fuentes del Observatorio de Turismo de Santa Cruz indicaron que esperan unos 25.000 turistas en toda la provincia, que cuenta con unas 15.000 plazas, con promedios de ocupación de entre 80 y 90% en los principales destinos, como El Calafate y El Chaltén, lo mismo que Río Gallegos y Los Antiguos.

En tanto, el sector turístico de Ushuaia aguarda con expectativa el fin de semana largo y estima que la ocupación hotelera podría llegar al 75,0% (6.000 plazas hoteleras): mientras que en Río Grande se prevé que se alcanzará el 30,2%

En Cuyo, el Observatorio Turístico del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza indicó que las reservas superaban el 90% en el área metropolitana y circuitos turísticos. Fuentes de esa cartera aseguraron que esos porcentajes significan unos 50.000 turistas, la mayoría procedentes de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de un estimado de 2.500 chilenos. La Dirección de Turismo de la ciudad de San Rafael informó que las reservas en hoteles, aparts y cabañas superan el 70%, por lo que habrá una importante presencia de visitantes que ocuparán sus casi 10.000 plazas.

En San Juan, la reserva "alcanza al 75% de las plazas puestas a disposición", afirmó el director de Turismo, Roberto Juárez, quien destacó que "el lugar de mayor demanda es el departamento cordillerano de Calingasta" y mencionó también alto porcentaje en el Gran San Juan, Valle Fértil -donde se encuentra el Valle de la Luna-, Iglesia y Jáchal.

En el Noroeste Argentino, Salta tenía reservas por "un 65% en toda la provincia", que cuenta con 27.000 plazas, manifestó el presidente de la Cámara de Turismo salteña, Gustavo Di Mécola. "Como se estuvo dando en los feriados de este año, las provincias vecinas nos visitan a último momento, así que tal vez este porcentaje sea mayor", estimó el empresario y agregó: "tenemos un buen movimiento de extranjeros, que sigue mejorando".

Jujuy prevé una ocupación del 70% en la provincia, de acuerdo a las reservas hoteleras sobre 12.000 plazas habilitadas, y en ese marco se destaca la región Quebrada, señalaron fuentes del Ministerio de Cultura y Turismo. El jefe de esa cartera, Federico Posadas, dijo a esta agencia que están "terminando un muy buen año, todos los fines de semana largo han sido muy buenos y este próximo también lo será" y añadió: "Vamos a superar el millón y medio de turistas este año y va ser récord".

Para Tucumán, el presidente de la Cámara de Turismo provincial, Héctor Viñuale, señaló que "el relevamiento nos está dando buenos números de reservas de alojamientos, para este fin de semana largo".

Su colega de la Cámara de Turismo de Santiago, Miguel Figueroa, comentó que "desde el sector, esperamos con muy buenas expectativas la ocupación de este fin de semana largo, en especial en Las Termas de Río Hondo". La secretaria de Turismo de ese ciudad, Vilma Díaz, también a esta agencia expresó que tienen "importantes expectativas, ya que muchos turistas de Córdoba, del Chaco y provincias del Norte eligen Las Termas para disfrutar estos días".

Operativo de tránsito por el fin de semana largo

El Ministerio de Transporte de Nación lanzó este miercoles un operativo para controlar el nivel de alcoholemia en sangre y la documentación a viajeros en las rutas del país de cara a los feriados de jueves y viernes, que desplegará junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

"Cuando el control se hace presente, la precaución aumenta, la siniestralidad baja y las vidas se defienden mejor", dijo el ministro de Transporte de Nación, Diego Giuliano, en el Peaje de Hudson, en la autopista Buenos Aires - La Plata, donde lanzó el operativo junto a su par bonaerense, Jorge D'Onofrio,

El operativo abarca inspecciones vehiculares en puntos estratégicos y las motos de la ANSV fiscalizarán la circulación indebida por las banquinas. Por otro parte, se utilizarán drones con el objetivo de detectar y sancionar a quienes circulan de manera irresponsable poniendo en riesgo la vida de otras personas.

En la zona del Peaje de Hudson habrá diez agentes de la ANSV, a cargo de Pablo Martínez Carignano, y un despliegue de cuatro motos, siete patrullas, una camioneta de tránsito con radar, alómetros, alcoholímetros y demás equipamiento necesario, que se sumarán a los seis móviles y dos agentes provistos por la CNRT. En tanto, en toda la traza a la Costa -en las rutas 2 y 11- se realizarán controles concentrados en los puntos estratégicos para cuidar que se respeten las normas de seguridad vial.

Giuliano destacó el trabajo conjunto de todos los organismos nacionales y provinciales para lograr una mayor seguridad vial. "Trabajamos en medidas concretas, con presencia en 73 puntos del país, con colaboración entre las diversas agencias del Estado, intervención tecnológica a través de los drones, alcoholímetros en todas nuestras rutas, patrullas de motocicletas, puntos fijos, puntos móviles, y eso nos da un resultado concreto", dijo el ministro. Y añadió: "Cuando nos dicen que bajan las estadísticas de mortandad en la ruta nos da satisfacción, pero un muerto en la ruta nos duele, y tenemos una estadística que dice que ha bajado mucho la siniestralidad en relación a una secuencia de diez años; pero estos 11 muertos diarios nos duelen profundamente y la manera de demostrarlo es invirtiendo y dando un mensaje concreto".

"Aquí estamos todos mancomunados en el objetivo común de cuidarnos la vida. Hemos tenido un desarrollo que ha bajado incides de mortandad en la Argentina. Tenemos que trabajar fuerte en la utilización de todos los mecanismos para prevenir siniestros", completó. En ese sentido, recordó que se implementaron medidas como la obligatoriedad de uso de cinturón de seguridad en los micros para reducir la gravedad de un siniestro. El titular de la CNRT, José Arteaga, aseguró que los controles "no son espasmódicos" y destacó que se trata de "una planificación del ministerio de Transporte de la Nación conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial controlando la seguridad".

"Que todos los transportistas tengan el control de alcoholemia, la libreta de trabajo, que todos los usuarios del transporte usen el cinturón de seguridad porque no está de adorno, salva vidas. Por eso los fiscalizadores se suben a cada unidad y exigen el uso del cinturón y obviamente toda la cuestión del respaldo de seguros, licencias, verificación técnica en todas las unidades", agregó. Además, pidió a los conductores de transportes de larga distancia "tener mucha paciencia" porque las rutas estarán cargadas por el fin de semana largo, e insistió en el uso de cinturón y en no beber alcohol antes de manejar, además de contar con todos los papeles para el transporte de pasajeros de carga y particular". Y explicó: "Habrá mucha transitabilidad y cuando hay tránsito hay consumo y esto dinamiza las economías regionales".

Finalmente, D´Onofrio expresó que los controles son "fundamentalmente de prevención". Y concluyó: "Hemos encontrado el acompañamiento y la complementariedad para llevar esto con eficacia, lo que nos dio tiempo para avanzar en la ley de alcohol cero que apunta a salvar vidas. Los números que vamos a estar publicando prontamente nos van a reflejar el trabajo que hicimos en el año".

Con información de Télam