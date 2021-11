Madre de Micaela Ortega: "Mi hija sacrificó su vida para la lucha contra el grooming"

En 2016, Micaela Ortega fue asesinada por Jonathan Luna, adulto que la engañó por Facebook haciéndose pasar por una menor de edad. Aquel femicidio causó gran impacto en la sociedad y la lucha contra el grooming se empezó a visibilizar en la Argentina. Su madre, Mónica Cid, dialogó en exclusiva con El Destape, contó cuáles fueron los avances, qué es lo que hay que mejorar, y alertó acerca del aumento de casos en pandemia y de los peligros de las redes sociales.

El 23 de abril de 2016, la vida de Mónica Cid cambió para siempre. Aquella triste jornada, su hija Micaela Ortega desapareció de manera sorpresiva. Durante la desesperada búsqueda de la pequeña, gran parte de la sociedad y también de los medios de comunicación prejuzgaron y culparon a la familia y a la propia víctima por la desaparición. Luego de 35 días, apareció asesinada en un descampado. Había sido engañada por Jonathan Luna, de 26 años (hoy con prisión perpetua), que utilizó una cuenta falsa de Facebook para tener un encuentro y abusar sexualmente de ella. Este episodio fue el primer caso de "grooming" que terminó en asesinato en la Argentina. Más de cinco años después, El Destape charló en exclusiva con su mamá y marcó en primera persona varios puntos: el avance de la lucha tras el hecho, el aumento de casos en pandemia, cómo prevenir o qué hacer frente a una situación similar y qué es lo que queda por mejorar.

Tras el hecho, la sociedad argentina también cambió para siempre porque se comenzó a visibilizar esta problemática. Así lo sostuvo Mónica, la madre de Micaela, que para este 13 de noviembre -Día Nacional de la Lucha contra el Grooming- resaltó los avances que hubo a partir del femicidio y de su constante lucha: "Mica fue un antes y un después. Lamentablemente, tuvo que sacrificar su vida para que esto funcionara de alguna manera. Acá cuando pasó lo de Mica no había nada, ni siquiera un perito".

Asimismo, la madre de Micaela Ortega recuerda cómo fue que la sociedad la juzgó tras la desaparición de su hija: "Juzgaron a una niña porque se fue un sábado y con eso de que los adolescentes se van y después vuelven el lunes, juzgarnos como familia, como mamá... fue terrible, la verdad que fue terrible. Al encontrar el cuerpo de Mica, se demostró que todo lo que la sociedad prejuzgó fue un error". Y revela: "Hay gente que, hasta el día de hoy, me pide perdón por haber pensado cualquier cosa o por haberme juzgado a mí. '¿Dónde estaba la madre cuando la hija estaba navegando?'. Yo estaba trabajando, no sabía por ignorancia. Sí, culpame por ignorante, pero no por haberme dejado que esto sucediera".

Mónica Cid y su hija Micaela Ortega, niña de 12 años asesinada en un crimen de grooming.

El 16 de diciembre de 2020, y tras la aprobación de Diputados un mes antes, el Gobierno Nacional promulgó la creación del Programa Nacional de Prevención del grooming e hizo oficial la Ley "Mica Ortega". Aun así, y pese a los cambios que hubo, Mónica dejó en claro que el Estado tendría que llevar adelante un control sobre las grandes redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat, entre otras, donde millones de niños y niñas están muy expuestos y en permanente peligro: "El Estado debería estar controlando esas empresas gigantes. No nos olvidemos de que tienen contratos millonarios. Son ellos los que tienen que brindarnos la mejor calidad de navegación".

Qué es el grooming

El grooming es la acción en la que una persona adulta acosa o abusa sexualmente a un menor de edad a través de un un medio digital, ya sea redes sociales, sitios de chat, mensajes de texto, juegos en línea o correo electrónico. Generalmente, el adulto suele ocultar su verdadera identidad con cuentas y fotos falsas para intentar generar un vínculo de confianza con la víctima.

La representación del grooming.

Cuáles son las penas para todo aquel que cometa delito por grooming

De acuerdo al Artículo 131 del Código Penal, aquella persona que cometa un delito por grooming tendrá una pena "con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".

Jonathan Luna, femicida de Micaela Ortega, tiene prisión perpetua.

- Después del femicidio de Micaela, te pusiste al frente de la lucha contra el grooming. ¿Actualmente que te encontrás haciendo?

"Yo, cuando a Mica la mataron, me puse al frente de lo que es la campaña Estaba un poco más activa. Hoy estoy desde otro lugar, pero sigo participando. Estoy transcurriendo el duelo de manera diferente, no estoy tan al frente de todo, pero siempre ahí intentando supervisar lo que todos tienen que hacer. Yo siempre digo que si Mica hubiera sabido lo que es el grooming o yo, y si nos hubieran dado alguna herramienta, ella estaría viva. Y no fue así. Entonces tengo que seguir. Siempre tuve dos caminos: dejarme morir junto a ella o seguir para adelante. Y acá estoy de pie, acompañando a lo que es el Observatorio de Redes Sociales de Bahía Blanca, del cual soy parte. Esta semana estamos trabajando todo lo que es esta problemática, más allá de lo que se trabaja durante todo el año, por la jornada de la prevención del grooming".



- También te involucraste en el Observatorio de Redes Sociales junto a Romina Pires, Licenciada en Trabajo Social y Concejala del Frente de Todos. ¿En qué consiste el mismo?

"Sí, estoy con Romina Pires. El Observatorio de Redes Sociales tiene muchos ejes, pero sobre todo es la detección y brindar herramientas sobre dónde se puede denunciar, cómo mantener las pruebas y en este último tiempo se trabaja en la contención psicológica y en la compañía de las víctimas. Lamentablemente, los números son muy alarmantes en Bahía Blanca. En todo el país también, pero acá en Bahía Blanca es muy alarmante y por eso se trabaja mucho".

El dolor de Mónica Cid, madre de la niña asesinada Micaela Ortega.

"Lo de la pandemia nos agarró en un momento bisagra. La campaña estaba, pero todavía había mucha desinformación. Los niños son chicos, hay niños, adolescentes y sin herramientas fue terrible, es terrible. Por eso, una de las partes de la ley dice eso, que la campaña debe estar a mano. Muchos niños y niñas adolescentes fueron captados, hemos visto muchos casos en pandemia con cyberestafas. Ha estallado todo lo que son los delitos por Internet".

- Desde el femicidio de Mica, ¿hubo avances en la lucha además de la promulgación de la ley contra el grooming?

"Sí, hubo avances, hubo muchos avances... Mica fue un antes y un después. Lamentablemente, tuvo que sacrificar su vida para que esto funcionara de alguna manera. Acá cuando pasó lo de Mica no había nada, ni siquiera un perito. Hoy tenemos una máquina que es para sacar información porque las horas y los minutos son valiosos. Las vidas de los chicos dependen de eso".

Qué falta para que se reglamente la ley contra el grooming en la Argentina

- La ley contra el grooming fue un gran avance, el Gobierno la promulgó hace poco tiempo y, si bien fue oficializada, aún no está reglamentada. ¿Qué falta para que esto suceda?

"El compromiso político. Siempre es lo mismo. Acá es así. No falta nada, sólo el compromiso político y demostrarle a los argentinos cuánto valen nuestros hijos. Siempre nos dejan así en una zaranda. Pueden salir un montón de cosas, pueden estar bien o estar mal, pero estamos hablando de nuestros niños y niñas, y de una campaña de prevención. No estamos hablando de cuánto nos va a salir la tierra en un cementerio, estamos hablando de prevenir antes de que pase algo. Siempre lo mismo, burocracia... lo dejamos para lo último, y son nuestros niños y niñas...".

- ¿Hay voluntad política por parte algún sector en particular? ¿Has tenido la oportunidad de charlar con gente que te recibió o que te contuvo?

"He pasado por dos gobiernos diferentes, algunos te oyen más que otros. Muchos te dicen tener la voluntad política o se involucran, a otros la verdad que no les interesa. Me he encontrado con personas buenas por las cuales pudimos lograr lo de la ley, que se hizo en conjunto. Lo de las miserias políticas es increíble".

- ¿Creés que tendría que haber una reforma judicial para que la Justicia actúe de manera rápida frente a los casos de violencia de género y que los femicidas realmente cumplan las penas?

"Sí, seguramente. La pena por grooming es muy baja. Es una pena que sea excarcelable. No nos olvidemos que el grooming es la antesala de otros delitos aberrantes como femicidios, trata de personas, abuso sexual infantil. Tendría que ser una pena más alta. Seguramente vayamos por eso más adelante. Tendría que ser una pena más mucho más superior a los seis meses y cuatro años. Pero bueno, fue un paso que se dio. La pena debería ser como una tentativa de homicidio o algo superior porque no te olvides de que se cometen delitos aberrantes".

Mónica Cid, madre de la niña asesinada Micaela Ortega, y una lucha incansable contra el grooming.

Cómo actuar ante casos de grooming

- A partir de lo que le pasó a Micaela, el término "grooming" pasó a visibilizarse más en la Argentina. En la actualidad, y frente a un caso similar, ¿qué debe hacer un padre o familiar? ¿A dónde puede acudir? ¿Hay algún sistema para poder saber qué hacer frente a una situación de grooming?

"Sí, primero no hay que borrar la información, eso es fundamental. No hay que seguirle el juego al 'groomer', no hacer los escraches sobre el 'groomer' sino que hay que dejar la información a la fiscalía más cercana y ahí se va a empezar el proceso. Otra cosa que se puede hacer es llamar al 137, que es de Nación, y ellos te van a dar la información de los pasos a seguir".



- Es importante esto que marcás porque los pasos a seguir en cuanto a qué hacer en caso de encontrarse con una situación de "grooming", no figura en todas partes.

"Es que si no hacés esto alertás al 'groomer' y si no hay información del otro lado, no podemos hacer nada".



- ¿De qué manera y cómo deben hablar los padres de grooming en las casas con sus hijos? A veces pareciera que hablar de estos temas suele ser taboo.

"Estos temas no deberían ser más taboo. Esto es abuso sexual infantil. Es tan simple y tan claro como eso. Se trata de un adulto queriendo abusar de un niño o una niña. Hay que hablarlo, los niños y niñas deben saberlo. Ellos nacieron en la era digital y la tienen mucho más clara que nosotros. Para nosotros, los adultos, es mucho más difícil. Los niños tienen que saber que pueden contar con nosotros, armar una relación y que nos puedan decir: 'Si pasa algo, yo estoy acá, sin juzgarte y sin nada. Vamos a buscar ayuda y la culpa no es tuya, hijo. La culpa es de la otra persona que está intentando abusarte'. Hay que quitarle ese peso, esa mirada sobre el niño o niña, y sobre todo desde el amor".

El padre y la madre de Micaela Ortega.

La importancia de que se ponga en agenda en las escuelas sobre la prevención del grooming

- A partir de la ley contra el grooming, ¿en las escuelas se empezó a hablar de grooming a modo de prevención? Si es así, ¿está bien plasmado?

"Sí, se está hablando. Todavía no está muy bien acomodado sobre en qué lugar de la currícula ponerlo. La familia, sin el colegio, no podría hacer nada y el colegio sin la familia tampoco. Es algo que debe trabajarse en conjunto".

- ¿Y todavía falta fomentar este tipo de charlas sobre prevención en los colegios?

"Sí, los detalles".



- ¿El Estado debe tener más influencia en las luchas contra el grooming y las cuestiones que tienen que ver con el machismo y la violencia de género? ¿Debería tener un control sobre las redes sociales?

"Sí, el Estado debería estar controlando esas empresas gigantes. No nos olvidemos de que tienen contratos millonarios. Son ellos los que tienen que brindarnos la mejor calidad de navegación, por decirlo de alguna manera. Esto del grooming... estuve escuchando a una docente de Buenos Aires, que decía que esto es un eje de la violencia de género contra las mujeres. Está comprobado que las que terminan muertas o abusadas son las niñas. Lamentablemente, todo tiene que ver con todo. Ni hablar de lo que es la violencia, el machismo, el patriarcado y un montón de situaciones que se fueron determinando en este último tiempo. Lo tenemos más identificado y los colegios podrían involucrarse más. Por ahí sería más engorroso, pero sería bueno".

El sistema que la madre de Micaela Ortega pide que se implemente en Argentina para luchar contra el grooming

- En algunas oportunidades te escuché destacar que la ley contra el grooming en Argentina cuenta con la creación de un organismo similar al NCMEC (The National Center for Missing & Exploited Children), que es de Estados Unidos. ¿De qué se trata, cómo funciona y por qué es tan importante?

"Mirá... nosotros pudimos encontrar el cuerpo de Mica porque el organismo nos dio bolilla en Estados Unidos. Había desconocimiento total sobre cómo llegar a Facebook, si enviarlo a un Facebook o al Facebook de Estados Unidos. Enviamos informes a los dos Facebook, fue terrible el desconocimiento que había. El que contestó frente a nuestro reclamo fue este organismo NCMEC (The National Center for Missing & Exploited Children). Ellos son los encargados de decir: 'Sí te autorizo a abrir cierta cuenta de Facebook o no'. Primero observan a la cuenta y si tiene algo que te puede servir a vos o a la Justicia, te lo dan. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y para esto tardaron 32 días. Ese organismo es el que necesitamos hoy en la Argentina. Y si desaparece un niño o niña de 11 o 14 años y que podamos abrir una cuenta. La cuenta de Facebook de Mica no se pudo abrir y ella tenía 12 años. No me lo permitieron. Sí abrieron la cuenta que estaba vinculada con ella, que era la de 'Rochi de River', que pertencía al femicida, pero no la de mi hija. Y vos decís: '¿Cómo no se puede? Siendo menor de edad ella, ¿qué querés que te firme para que puedan abrir la cuenta?'. Era imposible".

- ¿Este organismo hoy no funciona en la Argentina, pero en la ley figura que deberían crearlo?

"Sí y es lo que vamos a seguir trabajando. Estamos luchando en el Observatorio de Redes Nacional en el cual se pueda tener este organismo, que es fundamental. Las primeras horas de la desaparición de un niño o una niña son fundamentales para salvarle la vida".

Entender qué es el grooming puede prevenir delitos sexuales y crímenes.

Las redes sociales y el poco control que hay para evitar casos de grooming y delitos sexuales de niños por Internet

- Cuando ocurrió la desaparición de Micaela, pediste colaboración de Facebook y nunca llegó. ¿Pudiste tener algún contacto luego del femicidio al menos para que haya un pedido de disculpas?

"No, nada. El fiscal me comentó que había llegado un escrito por si yo quería tener la cuenta de mi hija a modo de recuerdo. Ellos me dijeron que me la podían dar. La verdad que fue una tomada de pelo".

- Actualmente, y después de lo que le pasó a Micaela, ¿Facebook cuenta con un sistema para accionar de una manera rápida y eficaz frente a un caso de grooming?

"Se han tenido diversas charlas con representantes de diferentes plataformas en Argentina. Todos coinciden en que, ante un caso así, ellos van a responder de manera inmediata. Se está trabajando desde la fiscalía de CABA y de diferentes fiscalías y esto funciona, está funcionando... así que sigamos con esta responsabilidad que están asumiendo".

- Hace unos días, diversos líderes mundiales se reunieron para alertar sobre los peligros a los que se enfrentan los niños con Internet y las redes sociales. ¿La clase política en Argentina también debería visibilizar estas problemásticas?

"Sí, ojalá que el Presidente o los que vengan también vengan puedan ayudarnos y tomar esta problemática. Nos ayudarían muchísimo. Más allá del compromiso político, también se necesitan fondos".

Marcha para pedir justicia tras el femicidio por Micaela Ortega, víctima de grooming.

La reflexión de Mónica Cid sobre el impacto social que tuvo en la Argentina el femicidio de Micaela Ortega

- Mirando hoy para atrás, ¿qué impacto creés que tuvo en la sociedad el femicidio de Micaela?

"Mirá... la verdad que como sociedad en Bahía Blanca fue como un antes y un después. Juzgaron a una niña porque se fue un sábado y con eso de que los adolescentes se van y después vuelven el lunes, juzgarnos como familia, como mamá... fue terrible, la verdad que fue terrible. Al encontrar el cuerpo de Mica, se demostró que todo lo que la sociedad prejuzgó fue un error. Hay gente que, hasta el día de hoy, me pide perdón por haber pensado cualquier cosa o por haberme juzgado a mí. '¿Dónde estaba la madre cuando la hija estaba navegando?'. Yo estaba trabajando, no sabía por ignorancia. Sí, culpame por ignorante, pero no por haberme dejado que esto sucediera. Ha cambiado muchísimo, toda una sociedad cambió a partir del femicidio de Mica. Y fue un femicidio de grooming, marcó a todo el país y a toda la sociedad entera".



- Tras el femicidio de Micaela, ¿hoy el Estado estaría preparado para actuar rápido en caso de que suceda un hecho similar? ¿Y en el caso de Facebook y otras redes sociales?

"Yo quiero creer que sí, que no son solamente promesas que yo quisiera escuchar. Creo que sí. Ante un caso similar al de Mica, por lo que ellos dicen, yo quiero creer que es así y que se solucionaría en algunas horas".

- Es decir que hoy en día hay más herramientas para enfrentar esos posibles escenarios de "grooming".

"Sí, hay más herramientas. Muchas...".



- En el caso de las redes sociales, ¿también están más preparados en Argentina?

"Sí, he compartido charlas con muchos representantes de diferentes plataformas... Todo a raíz de lo que le pasó a Mica, se prepararon de otra forma, desde otro lugar".

*Si sabés o sospechas que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, comunciate con la Línea 137 o al WhatsApp 11 3133-1000