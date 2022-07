Qué se sabe del femicidio de Agostina Trigo

La joven de 22 años desapareció el domingo pasado, cuando se fue a encontrar con un hombre por una entrevista laboral. Fue hallada asesinada el miércoles por la mañana.

La joven de 22 años Agostina Trigo fue hallada asesinada durante la mañana del pasado miércoles tras varios días desaparecida. El cuerpo fue encontrado por perros adiestrados en medio de un operativo de búsqueda en la Zona del Carril Norte y calle Robert, en la provincia de Mendoza. Presentó una herida de arma blanca en la espalda, motivo de su muerte según los peritos.

El ministro de Seguridad provincial, Raúl Levrino y el fiscal de Homicidios, Oscar Sívori explicaron que las autoridades avanzan sobre dos hipótesis pero advirtieron que no las darán a conocer para no alertar o dar algún tipo de ventaja al asesino.

7 de julio del 2022 - Se inhabilitó la sede judicial tras los disturbios

Luego de que varias personas fueron detenidas por incidentes con la policía, se inhabilitó la sede del Ministerio Público Fiscal de San Martín, Mendoza. El procurador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, dispuso de dicha medida por los severos daños en las instalaciones del edificio ubicado en 25 de mayo y Arjonilla.

El fiscal Sívori brindó una conferencia de prensa para dar información sobre la causa, la investigación y los disturbios. En primer lugar, detalló que tras los resultados preliminares de la autopsia se reconocieron una "multiplicidad de lesiones punzantes y golpes". Por otra parte, sospechan que -por el tipo de lesión- la persona que la atacó es "conocido" de la víctima. Se esperan resultados finales para conocer si fue abusada sexualmente.

Con respecto a las pistas, una hipótesis es la que conduce a la persona que la citó para una entrevista laboral y otra fue aportada por la familia de Agostina: una expareja de la joven, que tiempo atrás Agostina había denunciado en redes sociales por violencia de género. Según la familia, esa persona tiene un vehículo blanco similar al captado por las cámaras de seguridad de la zona; fueron a buscarlo a su domicilio y les informaron que ahora reside en San Luis.

Por último, aseguró que son ocho los detenidos por los incidentes tras la manifestación: cuatro mujeres y cuatro hombres (entre ellos, un menor).

6 de julio del 2022 - La Policía de Mendoza inició los rastrillajes y aparición del cuerpo

Nuevamente las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad se demoran demasiado en activar un protocolo de búsqueda. Tres días más tarde, se iniciaron los rastrillajes con drones y perros en San Martín para encontrar pistas de Agostina. En dicho operativo, hallaron un cadáver que se encontraba dentro de un galpón abandonado ubicado en Carril Robert, entre Carril Norte y Chivilcoy.

Levrino y Sívori confirmaron que se trata de "un crimen aberrante" y si bien las autoridades ya avanzan sobre dos hipótesis sobre el asesinato, negó darlas a conocer para no brindarle ventajas al asesino. Además explicó que no realizarían el cotejo de huellas dactilares para "resguardar las manos de la víctima" porque hay indicios de que se defendió frente a su agresor. La causa es investigada por la Oficina Fiscal de la comisaría 12a., a cargo del fiscal de San Martín-La Colonia, Martín Scattareggi, junto al fiscal Sivori.

Horas más tarde, familiares confirmaron que se trataba de Agostina Trigo. "Acabo de llegar y me acaban de informar que sí, que era el cuerpo de mi sobrina el que estaba tirado ahí. No nos han dicho nada más, no sé nada", dijo su tía en declaraciones con medios mendocinos. Allí, además, confirmó que no tenía pareja y que se fue a encontrar con este hombre por el cuidado de un niño.

Miles de personas se movilizaron por la tarde para pedir justicia "por Agostina y por todas" desde el microcentro de San Martín hasta la Oficina Fiscal N°12. Hubo importantes disturbios cuando algunos manifestantes arremetieron contra el edificio del Ministerio Público Fiscal y cuatro personas fueron detenidas en enfrentamientos con la policía.

5 de julio del 2022 - Marcha por la aparición de Agostina

Familiares, amigos y vecinos llevaron adelante una importante movilización en las calles de la ciudad mendocina pidiendo que se acelere la investigación. La misma fue convocada por medios de las redes sociales y citaba a los participantes a las 17 hs en el Paseo de la Patria, donde decenas de personas marcharon con pancartas e imágenes de Agostina pidiendo que aparezca con vida.

4 de julio del 2022 - Su familia denuncia la desaparición

El Ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino, contó que tuvieron la información de la desaparición de Agostina desde el lunes tras un llamado al 911 de la propia abuela. "Nos acercamos hasta el domicilio de la abuela para que nos diera más información. Allí comenzamos a trabajar con varios móviles y también trabajamos con la visualización de cámaras", dijo.

Una cámara de seguridad capturó el descenso del micro y es la última imagen de la joven. "Por lo que se ve en la filmación de las cámaras de seguridad, en la plaza donde se bajó del colectivo se cruza con un Fiat Duna y se detiene a unos 50 metros de su ubicación. Ella mira y encara hacia donde está el auto", explicó su tío Oscar Peralta.

3 de julio del 2022 - La última vez que Agostina habló con su familia

Agostina Trigo estaba desaparecida desde el domingo pasado por la noche, en el distrito de Buen Orden, en la localidad mendocina de San Martín, a unos 50 kilómetros de la capital provincial. La joven dejó su domicilio para concurrir a una entrevista laboral y nunca más regresó.

Gloria Domínguez, abuela de la joven de 22, contó que su nieta estaba en busca de trabajo y se contactó con un hombre a través de Facebook. El último mensaje que recibe es pasada las 19 hs, cuando le avisó que había bajado del micro. A las 21, le mandó un audio preguntándole si había pasado algo y pidiéndole la ubicación. El audio es escuchado pero no lo responde. La última vez en línea fue a las 22.25 hs.

"No sabemos absolutamente nada. La llamamos pero el celular está apagado y por ahora estamos sin nada de información sobre su paradero", explicó la hermana de Agostina a MDZ al referirse al caso.