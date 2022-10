Jujuy: tras un nuevo femicidio, exigen al Gobierno que aplique protocolos

Dirigentes jujeños apuntaron contra el Consejo Provincial de la Mujer y el gobierno jujeño por la falta de respuesta ante los femicidios.

Legisladoras y legisladores de Jujuy expresaron este miércoles su preocupación por el quinto caso de femicidio registrado en lo que va del año y advirtieron que hay "falencias" en el funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer. Por esta razón, solicitaron al Gobierno que realice un informe sobre las acciones y los protocolos de actuación que se llevan adelante para contrarrestar a la problemática.

La nueva víctima de femicidio fue la adolescente jujeña de 16 años, Evelin Marlene Farfán, que era buscada desde el viernes 14 de octubre tras salir de su casa -en la localidad de Chalicán- rumbo al colegio. Tras cinco días de búsqueda, fue hallada asesinada en la ciudad de Libertador General San Martín. Por el hecho, actualmente, está detenido un joven de 18 años.

En esa línea, tomó estado parlamentario un proyecto de solicitud de informe derivado a la Comisión de Igualdad de Género. "Algunos funcionarios pueden tener la mejor voluntad, pero si el mecanismo y los protocolos no funcionan, el resultado es que se pierden vidas y esto es lo que volvió a ocurrir", manifestó la diputada Débora Juárez Orieta, de Juntos por Jujuy-Frente de Todos.

Más allá de las falencias remarcadas por legisladoras y legisladores, es importante destacar que Jujuy es una de las provincias con más femicidios del país durante el 2022.

Tras el femicidio de Farfán, la diputada contó que estuvo en el lugar del hecho y señaló que "no había ningún funcionario ni psicólogo" para acompañar a los familiares de la joven víctima. "Desde el primer día de la desaparición se sabía que Marlene había cambiado de destino y fue a la localidad de Libertador, donde hicieron la denuncia esa misma noche los familiares. No obstante, funcionarios afirmaron que recién el día lunes se supo de tal situación", marcó en relación a las fallas de los protocolos.

Por su parte, el diputado Pedro Belizan, del mismo partido, remarcó que la responsabilidad sobre las acciones y el funcionamiento de los protocolos recaen sobre el Consejo Provincial de la Mujer a cargo de Alejandra Martínez, a quien ya pidieron informes sobre la problemática. "Por algo no vienen a dar explicaciones. Hoy vemos que los canales están pero cortados, que la institución está pero no funciona, que el programa está pero no se explica ni se da a conocer", criticó.

"El Consejo de la Mujer no está a la altura de las circunstancias, no han respondido los pedidos de informes. ¿Dónde están los protocolos, la contención y el acompañamiento a las familias? Hay una falencia muy grande del Ejecutivo provincial y del Consejo Provincial de la Mujer y es nuestra tarea exigirle que cumplan con su trabajo y presenten los informes", concluyó el legislador Juan Cardozo Traillou.

El femicidio de Evelin Farfán: ¿Qué se sabe?

Según informaron fuentes judiciales, tras la autopsia realizada, Evelin Marlene Farfán Céspedes (16), encontrada hace una semana asesinada en un camino interno de la empresa Ledesma, murió a raíz de múltiples golpes en el rostro y la cabeza. "Tal como lo informa el cuerpo médico forense, la causa del deceso es por traumatismos encéfalo craneano graves, como consecuencia de los múltiples golpes que recibió la víctima en la zona del rostro y la cabeza", expresó el fiscal a cargo José Alfredo Blanco.

Los golpes provocaron "la fractura de diversas partes maxilofacial y la base del cráneo", precisó el funcionario judicial, por lo que se estima que la adolescente falleció inmediatamente después del ataque sufrido la noche del pasado viernes. Además, en la zona donde se halló el cuerpo, encontraron un elemento manchado de sangre con el que se cree que golpearon a Evelin. Por el ataque, detuvieron a un joven de 18 años identificado como José Alejandro Méndez.

Se solicitó la prisión preventiva de Méndez y luego se fijará una audiencia para dar a conocer los hechos de la acusación, la calificación legal y allí tendrá derecho a declarar. "Hemos recibido informes y pudimos establecer que el sábado había un poseedor del celular que pertenecía a la joven y que se había cambiado el chip, es una persona que aparece en las cámaras de seguridad, en la zona de la terminal de Libertador General San Martín", indicó el fiscal sobre cómo llegó al sospechoso.

Cabe recordar que la joven salió de su domicilio el viernes por la tarde, para asistir al colegio ubicado en la ciudad de San Pedro y como no regresó a su casa, su papá Ariel intentó comunicarse con ella. Ese mismo día, por medio de un familiar, se enteró que la niña había comprado un pasaje para viajar a la ciudad a donde fue hallada asesinada.