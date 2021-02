Bautista Quintriqueo, acusado de asesinar a puñaladas a Guadalupe Curual, intentó suicidarse en el hospital.

Bautista Quintriqueo, el hombre acusado de matar a puñaladas a Guadalupe Curual en pleno centro de Villa la Angostura, intentó ahorcarse en el centro asistencial de San Martín de los Andes, en donde permanecía internado e intubado.

El hombre de 32 años intentó colgarse con el cable de una máquina que había en la sala del hospital en el que se encontraba desde el día del femicidio, luego que se provocara lesiones cortantes después de asesinar a su expareja.

Guadalupe Curual fue atacada por Quintriqueo durante la noche del pasado martes cerca de las 21:30 en el centro de Villa La Angostura. La joven de 21 años, que es madre de una beba, recibió una puñalada en el tórax luego de ser perseguida e interceptada por su ex novio, a quien había denunciado al menos tres veces por violencia de género.

Después del crimen iban a trasladar al acusado a San Martín de los Andes, donde se desarrollaría la audiencia imputativa. Pero, tras el ataque, el hombre se provocó algunas heridas con el arma blanca que portaba, por lo que su traslado se anticipó y ahora, intentó suicidarse y permanece internado en observación.

Según informó Télam, en el transcurso del día de hoy los investigadores contarán con los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Curual en la morgue judicial de Neuquén.

Bautista Quintriqueo tenía una restricción de acercamiento a la víctima, a quien amenazaba permanentemente mediante mensajes y llamadas telefónicas que se incrementaron en las 48 horas previas al asesinato, según allegados a la joven. Además del ataque contra Guadalupe, al acusado se le atribuye haber herido con cortes en la cara a la actual pareja de la víctima.

Por el delito, el acusado será imputado por "homicidio calificado por femicidio" una vez que esté en condiciones de afrontar la audiencia imputativa.

Las amenazas de Quintriqueo a Guadalupe

En medio de la investigación por el femicidio de Guadalupe Curual, se dieron a conocer mensajes y amenazas contra ella. Allegados a la joven contaron que en los últimos días la había amedrentado a mensajes y llamados diciéndole que "la iba a matar". En diálogo con Télam, Valeria Navarro -hermana de Lucía, amiga de la víctima- detalló que la iba a asesinar a ella y a quien sea que la esté acompañando. Cabe destacar que se estaba escapando, junto a su bebé de un año, hace ya tiempo.

La mujer agregó en sus declaraciones: "El asesino estaba en Villa Traful -a 50 kilómetros de Villa La Angostura-, y le dijo que cuando regresara la iba a matar, que si no era de él no iba a ser de nadie". Tras agregar que estaban separados hace un mes, sumó: "Desde que se separó, él no paraba de hostigarla. Tenía seis denuncias por amenazas y una perimetral".