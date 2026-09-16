Un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales E.E.C., fue imputado por el femicidio de su pareja de 20 años, Naiara Esperanza Coronel, ocurrido en la ciudad de Santa Fe. Según la acusación de la fiscal Natalia Giordano, el imputado utilizó un líquido inflamable para prenderle fuego mientras dormía en un colchón.

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La víctima sufrió graves quemaduras y murió el día del brutal ataque, en el Hospital José María Cullen. La imputación se formalizó durante una audiencia ante el juez Luis Octavio Silva.

El crimen ocurrió el lunes 7 de septiembre, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en la vivienda que ambos compartían en calle Estrada al 1900, ubicada en el barrio 12 de Octubre de la capital provincial.

Durante la audiencia imputativa, la fiscal Giordano explicó que la pareja mantenía una relación de convivencia desde el año pasado, caracterizada por “malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer”.

En ese contexto, “el imputado utilizó un líquido inflamable como medio acelerante para prenderle fuego a la mujer, quien estaba acostada en un colchón que usaban para dormir”, relató la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscal sostuvo que el acusado actuó con el objetivo de matar a su pareja.

La muerte de Naiara y la detención del agresor

Coronel sufrió quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen. Allí, alrededor de las 15 del mismo lunes, una falla multiorgánica le provocó la muerte.

El acusado había acompañado a la víctima al centro de salud y fue detenido allí. De acuerdo con Giordano, las diligencias realizadas durante la investigación permitieron avanzar con la hipótesis de un ataque femicida. La fiscal le atribuyó la autoría del delito de "homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)".

Las medidas cautelares se debatirán este miércoles 16 de septiembre, en la Oficina de Gestión Judicial. Giordano adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado y que en esa audiencia brindará más información sobre las pruebas reunidas. Mientras la causa avanza, la investigación continúa recabando elementos para sustentar la acusación y determinar las circunstancias exactas del ataque.

El dolor de la familia y el reclamo de justicia

Los familiares de Naiara expresaron su dolor y reclamaron justicia en las redes sociales. “Tenías apenas 20 años, tantos sueños, tantos momentos por vivir chiquita. Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida”, publicó Vanesa Chavez en su cuenta de Facebook.

“Hoy te decimos adiós con lágrimas en los ojos pero con la certeza de que tu recuerdo vivirá en nuestro corazón. Ahora sí descansa en paz mi niña Naiara Esperanza Coronel”, añadió. “Queremos justicia por Naiara Esperanza Coronel, que esto no quede como una menos. Basta ya, nos queremos vivas”, dice otro de los posteos.

Las cifras de violencia de género en el país

El reclamo por Naiara se suma a las cifras de violencia de género relevadas por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta. Según su último registro, elaborado a partir del análisis de medios de comunicación, entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 hubo al menos 173 víctimas fatales de violencia machista en el país: una cada 34 horas.

Además el informe contabilizó 142 femicidios directos, 18 vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios y transfemicidios. También registró 273 intentos de femicidio y femicidio vinculado; mientras que al menos 182 niños y niñas que perdieron a sus madres.

En el 64,1% de los casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. A su vez, el 42,2% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 22%, en el domicilio compartido. El relevamiento indicó que 24 víctimas habían realizado denuncias previas y 16 contaban con medidas judiciales.