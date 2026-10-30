Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 30 de octubre

ANSES no informó pagos para hoy, viernes 30 de octubre, destinados a jubilados, pensionados ni titulares de la AUH. La consulta de 'cuando cobro' queda sin novedades para esta jornada: no hay acreditaciones previstas en el calendario.

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El calendario de ANSES se encuentra en pausa para la fecha. No se difundieron terminaciones de DNI ni montos a cobrar para el día de hoy.

Sin pagos programados para hoy

Para esta jornada no se registran beneficiarios con cobro informado de jubilaciones, pensiones ni AUH.