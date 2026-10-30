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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 30 de octubre

ANSES no informa pagos para hoy, viernes 30 de octubre, para jubilados, pensiones ni AUH. El calendario de acreditaciones está en pausa.

30 de octubre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 30 de octubre

ANSES no informó pagos para hoy, viernes 30 de octubre, destinados a jubilados, pensionados ni titulares de la AUH. La consulta de 'cuando cobro' queda sin novedades para esta jornada: no hay acreditaciones previstas en el calendario.

El calendario de ANSES se encuentra en pausa para la fecha. No se difundieron terminaciones de DNI ni montos a cobrar para el día de hoy.

Sin pagos programados para hoy

Para esta jornada no se registran beneficiarios con cobro informado de jubilaciones, pensiones ni AUH.

  • No hay pagos informados para hoy.
  • No hay terminaciones de DNI alcanzadas por acreditaciones.
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