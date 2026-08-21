Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 21 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para este viernes 21 de agosto. Los jubilados y beneficiarios de asignaciones que todavía se preguntan cuándo cobro pueden dejar de preocuparse: hoy hay pagos programados para varias prestaciones, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El organismo nacional continúa con su calendario escalonado por terminación de DNI. Hoy es el turno de los titulares cuyo documento termina en 8 para las principales prestaciones sociales. El calendario no se detiene: las acreditaciones se realizan en los cajeros y sucursales bancarias habituales.

Jubilaciones y Pensiones

Cobran hoy los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyo DNI termina en 8.

Haber mínimo: $419.776

Bono extra: $70.000 — total: $489.776

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor también se paga hoy para los titulares con DNI terminado en 8.

Monto: $329.430 más bono de $70.000

AUH

Hoy cobran la Asignación Universal por Hijo los titulares con DNI terminado en 8.

Monto por hijo: $150.848

Se deposita el 80%: $120.678 — el 20% restante queda retenido para la presentación de la Libreta AUH

AUE

La Asignación por Embarazo también tiene pago hoy para DNI terminado en 8.

SUAF

Las asignaciones familiares de trabajadores registrados se pagan hoy para DNI terminado en 8.

El resto de las prestaciones no tiene pagos programados para la jornada de hoy.