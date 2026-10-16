Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 16 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó quiénes cobran hoy, viernes 16 de octubre, sus haberes y prestaciones. Los jubilados y pensionados, los beneficiarios de la AUH y otros grupos tienen fecha asignada, por lo que pueden consultar cuando cobro según la terminación del DNI.

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El pago se acredita en las sucursales bancarias correspondientes o por los canales habituales, de acuerdo con cada prestación. ANSES recuerda que el cronograma se organiza por el último número del DNI y que no hay acreditaciones los fines de semana ni feriados.

Estas son las prestaciones que se pagan hoy, viernes 16 de octubre de 2026.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 5.

Haber mínimo: $435.749

Bono extraordinario: $70.000

Total para quienes perciben la mínima: $505.749

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se acredita hoy para DNI terminado en 5.

Monto: $348.599

Bono extraordinario: $70.000

Total estimado: $418.599

AUH

La Asignación Universal por Hijo cobra hoy para DNI terminado en 5.

Monto general por hijo: $156.588

Se deposita el 80% mensual (aproximadamente $125.270 ) y el 20% restante queda sujeto a los controles de salud, vacunas y escolaridad.

) y el 20% restante queda sujeto a los controles de salud, vacunas y escolaridad. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4.

El monto se puede consultar en Mi ANSES.

Asignación Prenatal (SUAF)

También se paga hoy la Asignación Prenatal para trabajadores registrados con DNI terminado en 4 y 5.

SUAF — Asignaciones familiares

Los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por SUAF tienen pago hoy si su DNI termina en 5.