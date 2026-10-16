Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 16 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó quiénes cobran hoy, viernes 16 de octubre, sus haberes y prestaciones. Los jubilados y pensionados, los beneficiarios de la AUH y otros grupos tienen fecha asignada, por lo que pueden consultar cuando cobro según la terminación del DNI.
El pago se acredita en las sucursales bancarias correspondientes o por los canales habituales, de acuerdo con cada prestación. ANSES recuerda que el cronograma se organiza por el último número del DNI y que no hay acreditaciones los fines de semana ni feriados.
Estas son las prestaciones que se pagan hoy, viernes 16 de octubre de 2026.
Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)
Hoy cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 5.
- Haber mínimo: $435.749
- Bono extraordinario: $70.000
- Total para quienes perciben la mínima: $505.749
PUAM
La Pensión Universal para el Adulto Mayor se acredita hoy para DNI terminado en 5.
- Monto: $348.599
- Bono extraordinario: $70.000
- Total estimado: $418.599
AUH
La Asignación Universal por Hijo cobra hoy para DNI terminado en 5.
- Monto general por hijo: $156.588
- Se deposita el 80% mensual (aproximadamente $125.270) y el 20% restante queda sujeto a los controles de salud, vacunas y escolaridad.
- Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
Asignación por Embarazo (AUE)
Hoy cobran las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4.
- El monto se puede consultar en Mi ANSES.
Asignación Prenatal (SUAF)
También se paga hoy la Asignación Prenatal para trabajadores registrados con DNI terminado en 4 y 5.
SUAF — Asignaciones familiares
Los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por SUAF tienen pago hoy si su DNI termina en 5.