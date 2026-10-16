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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 16 de octubre

ANSES: hoy cobran jubilaciones mínima, PUAM, AUH, AUE, Prenatal y SUAF para DNI terminados en 4 y 5. Montos y bonos del viernes 16 de octubre.

16 de octubre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 16 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó quiénes cobran hoy, viernes 16 de octubre, sus haberes y prestaciones. Los jubilados y pensionados, los beneficiarios de la AUH y otros grupos tienen fecha asignada, por lo que pueden consultar cuando cobro según la terminación del DNI.

El pago se acredita en las sucursales bancarias correspondientes o por los canales habituales, de acuerdo con cada prestación. ANSES recuerda que el cronograma se organiza por el último número del DNI y que no hay acreditaciones los fines de semana ni feriados.

Estas son las prestaciones que se pagan hoy, viernes 16 de octubre de 2026.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 5.

  • Haber mínimo: $435.749
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total para quienes perciben la mínima: $505.749

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se acredita hoy para DNI terminado en 5.

  • Monto: $348.599
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total estimado: $418.599

AUH

La Asignación Universal por Hijo cobra hoy para DNI terminado en 5.

  • Monto general por hijo: $156.588
  • Se deposita el 80% mensual (aproximadamente $125.270) y el 20% restante queda sujeto a los controles de salud, vacunas y escolaridad.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4.

  • El monto se puede consultar en Mi ANSES.

Asignación Prenatal (SUAF)

También se paga hoy la Asignación Prenatal para trabajadores registrados con DNI terminado en 4 y 5.

SUAF — Asignaciones familiares

Los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por SUAF tienen pago hoy si su DNI termina en 5.

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