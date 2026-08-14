Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 14 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó quiénes cobran hoy: los jubilados y titulares de asignaciones pueden revisar el calendario para saber cuándo cobro, y este viernes es el turno de varias prestaciones, entre ellas la AUH.

Hoy, 14 de agosto, hay acreditaciones para jubilaciones y pensiones mínimas, PUAM, AUH, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares SUAF, prenatal y Pensiones No Contributivas, según la terminación del DNI. El pago se acredita en la cuenta bancaria de cada beneficiario.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: Haber mínimo: $419.776

Bono Decreto 399/2026: $70.000

Total: $489.776

PUAM

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 4 también cobran hoy.

DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: Haber: $329.430 + bono de $70.000

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4 : viernes 14 de agosto

: AUH general: $150.848 (se deposita el 80%, $120.678 )

(se deposita el 80%, ) Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más

AUE (Asignación por Embarazo)

Las titulares con DNI terminado en 4 cobran la Asignación por Embarazo hoy.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto

SUAF

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados también tienen pago hoy para DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto

Asignación Prenatal

Hoy cobran las titulares de la Asignación Prenatal con DNI terminado en 6 y 7.

DNI terminado en 6 : viernes 14 de agosto

: DNI terminado en 7: viernes 14 de agosto

Pensiones No Contributivas

Las PNC tienen pago hoy para las terminaciones de DNI 8 y 9, con el bono de $70.000 acreditado automáticamente.