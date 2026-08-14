Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 14 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó quiénes cobran hoy: los jubilados y titulares de asignaciones pueden revisar el calendario para saber cuándo cobro, y este viernes es el turno de varias prestaciones, entre ellas la AUH.
Hoy, 14 de agosto, hay acreditaciones para jubilaciones y pensiones mínimas, PUAM, AUH, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares SUAF, prenatal y Pensiones No Contributivas, según la terminación del DNI. El pago se acredita en la cuenta bancaria de cada beneficiario.
Jubilaciones y Pensiones
Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 4.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto
- Haber mínimo: $419.776
- Bono Decreto 399/2026: $70.000
- Total: $489.776
PUAM
Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 4 también cobran hoy.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto
- Haber: $329.430 + bono de $70.000
AUH
Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 4.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto
- AUH general: $150.848 (se deposita el 80%, $120.678)
- Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más
AUE (Asignación por Embarazo)
Las titulares con DNI terminado en 4 cobran la Asignación por Embarazo hoy.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto
SUAF
Las asignaciones familiares para trabajadores registrados también tienen pago hoy para DNI terminado en 4.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto
Asignación Prenatal
Hoy cobran las titulares de la Asignación Prenatal con DNI terminado en 6 y 7.
- DNI terminado en 6: viernes 14 de agosto
- DNI terminado en 7: viernes 14 de agosto
Pensiones No Contributivas
Las PNC tienen pago hoy para las terminaciones de DNI 8 y 9, con el bono de $70.000 acreditado automáticamente.
- DNI terminado en 8: viernes 14 de agosto
- DNI terminado en 9: viernes 14 de agosto