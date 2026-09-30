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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 30 de septiembre

ANSES no paga hoy jubilaciones, pensiones ni AUH: el calendario de septiembre finalizó el lunes 28. El cronograma está en pausa hasta el próximo mes.

30 de septiembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 30 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que este miércoles 30 de septiembre no hay pagos programados para jubilados, pensionados ni beneficiarios de la AUH. Los beneficiarios que se preguntan cuándo cobro deben tener en cuenta que el calendario de septiembre ya finalizó para estas prestaciones.

Según el cronograma oficial, las acreditaciones correspondientes a septiembre de 2026 se completaron el lunes 28 de septiembre para las prestaciones que se escalonan por terminación de DNI. Por lo tanto, hoy no hay terminaciones convocadas a cobrar.

El calendario permanece en pausa hasta el próximo mes, cuando se reanuden los pagos según el nuevo cronograma. Se recomienda a los beneficiarios verificar su situación en Mi ANSES.

Sin pagos para hoy

Hoy no hay acreditaciones para jubilaciones, pensiones ni AUH. Los pagos correspondientes a septiembre ya fueron depositados en las fechas asignadas.

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