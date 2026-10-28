Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 28 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos para hoy, miércoles 28 de octubre. Ante la consulta 'cuando cobro', los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH deben revisar qué prestaciones tienen acreditación este día y cuáles no.

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La jornada no es de pago masivo: solo cobran algunas terminaciones de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, y la prestación por desempleo. La AUH no registra acreditaciones para hoy.

Revisá abajo las terminaciones de DNI habilitadas y los montos de referencia para este miércoles.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en:

6

7

El haber mínimo de octubre es $435.749. Este grupo supera ese piso, por lo que el monto depende de cada liquidación. El bono de $70.000 no corresponde a quienes superan $505.749; entre $435.749 y $505.749 se paga de forma proporcional.

Prestación por Desempleo

También cobran hoy los beneficiarios de la prestación por desempleo con DNI terminado en:

8

9

No hay un monto único informado: la liquidación depende de cada caso y se puede consultar en Mi ANSES.

AUH

La AUH no tiene pagos programados para hoy. No hay terminaciones de DNI con acreditación de la Asignación Universal por Hijo este miércoles 28 de octubre.