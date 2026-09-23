Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 23 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó quiénes cobran hoy, miércoles 23 de septiembre, en el calendario de pagos. La jornada alcanza a jubilados y pensionados con haberes que superan el mínimo, a beneficiarias de la Asignación por Embarazo y a titulares de la prestación por desempleo. La pregunta que más se repite, 'cuando cobro', se responde según la prestación y la terminación del DNI, y en la jornada no hay pagos de la AUH.

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Según el cronograma oficial, este miércoles 23 de septiembre hay acreditaciones para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación por Embarazo (AUE) y la Prestación por Desempleo — Plan 1. El resto de las prestaciones no tiene pagos programados para hoy.

Los pagos se realizan por terminación del DNI y se acreditan en las cuentas bancarias correspondientes. No hay aguinaldo en septiembre y el bono de $70.000 se liquida con el haber cuando corresponde.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 2 y 3. El haber mínimo vigente es de $428.633. El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma proporcional para quienes perciben entre $428.633 y $498.633; por encima de $498.633 no corresponde.

DNI terminado en 2 : miércoles 23 de septiembre.

: miércoles 23 de septiembre. DNI terminado en 3: miércoles 23 de septiembre.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la AUE con DNI terminado en 9 cobran hoy. El monto se puede consultar en Mi ANSES. Esta prestación no cobra aguinaldo ni bono extraordinario.

DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre.

Prestación por Desempleo — Plan 1

Los titulares del Plan 1 de la prestación por desempleo con DNI terminado en 2 y 3 tienen acreditación hoy. El pago es mensual y no incluye el bono de $70.000.

DNI terminado en 2 : miércoles 23 de septiembre.

: miércoles 23 de septiembre. DNI terminado en 3: miércoles 23 de septiembre.

Quiénes no cobran hoy

No hay pagos programados para hoy para AUH, PUAM, SUAF, Asignación Prenatal, PNC ni jubilaciones y pensiones de haber mínimo. Tampoco se paga aguinaldo en septiembre.