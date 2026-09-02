Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 2 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organiza el calendario que los jubilados consultan cuando quieren saber cuándo cobro. Para este miércoles 2 de septiembre, esa pregunta también involucra a las titulares de la AUH: la respuesta es que hoy no hay pagos programados.

{{{htmlAmp}}}

Con el cronograma en pausa, no corresponde ninguna acreditación por terminación de DNI en esta jornada. Las entidades bancarias no tienen prevista la liquidación de prestaciones de ANSES para hoy.

Esta pausa alcanza a jubilaciones y pensiones, PUAM, SUAF, Pensiones No Contributivas, Asignación por Embarazo, desempleo y al resto de las asignaciones que administra el organismo.

El calendario está en pausa

Hoy miércoles 2 de septiembre no cobra ninguna prestación de ANSES. No corresponde el pago de jubilaciones, pensiones, AUH, PUAM, SUAF, PNC ni AUE.

Para consultar el estado de una liquidación puntual, la vía oficial es Mi ANSES o la línea gratuita 130. Cualquier cadena que anuncie un pago para esta fecha debe ser ignorada: el calendario oficial está en pausa.