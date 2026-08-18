Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 18 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de este martes 18 de agosto. Si todavía te preguntás cuando cobro, la respuesta para jubilados y titulares de AUH es clara: hoy hay acreditaciones según el último número del DNI.

Los montos se depositan en la cuenta bancaria de cada beneficiario, por lo que no es necesario ir al banco apenas abre la sucursal. A continuación, el detalle por prestación para la jornada de hoy.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 5. El haber mínimo de agosto es de $419.776 y se suma el bono de $70.000, según el Decreto 399/2026.

DNI terminado en 5: $489.776 en total (haber mínimo + bono).

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor también se paga hoy para DNI terminado en 5. El monto de la PUAM es de $329.430 y, como corresponde a quienes perciben la prestación, se acredita el bono de $70.000.

DNI terminado en 5: $399.430 (PUAM + bono).

AUH

La Asignación Universal por Hijo se acredita hoy para los titulares con DNI terminado en 5. La AUH general es de $150.848 por hijo, pero ANSES deposita el 80% ($120.678) y retiene el 20% para la Libreta AUH. También se acredita la Tarjeta Alimentar.

DNI terminado en 5: $120.678 por hijo + Tarjeta Alimentar.

Asignación por Embarazo (AUE)

La AUE sigue el mismo cronograma que la AUH: hoy cobran las titulares con DNI terminado en 5.

DNI terminado en 5: asignación por embarazo acreditada.

Asignación Prenatal (SUAF)

En el caso de la asignación prenatal, hoy cobran los DNI terminados en 8 y 9, de acuerdo con el calendario de SUAF.

DNI terminado en 8 : cobro de asignación prenatal.

: cobro de asignación prenatal. DNI terminado en 9: cobro de asignación prenatal.

SUAF – Asignaciones Familiares

Los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares (SUAF) tienen hoy su fecha de pago si su DNI termina en 5.

DNI terminado en 5: cobro de SUAF.

Sin pagos hoy

Hoy no hay acreditaciones para Pensiones No Contributivas (PNC) ni para la Prestación por Desempleo Plan 1.