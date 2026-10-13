Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 13 de octubre

ANSES paga hoy, martes 13 de octubre, una nueva tanda de prestaciones de su calendario de octubre 2026. Los jubilados y jubiladas con haberes mínimos, los titulares de la PUAM, los beneficiarios de la AUH, el SUAF, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas tienen acreditación según la terminación del DNI. Es una de las jornadas con más consultas por «cuándo cobro» en bancos, cajeros y billeteras virtuales.

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Tras el feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la ANSES retomó el cronograma con normalidad. El pago se acredita de forma automática en la cuenta donde cada titular percibe su prestación y puede demorar algunas horas dentro del día asignado.

Los montos de octubre ya incluyen la actualización por inflación: el haber mínimo queda en $435.749, la AUH en $156.588 por hijo y la PUAM en $348.599. A eso se suma el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

Hoy cobran quienes perciben hasta el haber mínimo, con DNI terminado en:

DNI terminado en 2

Cobran $435.749 de haber más el bono de $70.000, por lo que el depósito total llega a $505.749.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo no tienen pago hoy.

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

Los titulares de la PUAM con DNI terminado en:

DNI terminado en 2

El monto es de $348.599 y, como se ubica por debajo del haber mínimo, se liquida junto con el bono de $70.000.

AUH — Asignación Universal por Hijo

Hoy cobran los titulares con DNI terminado en:

DNI terminado en 2

ANSES deposita el 80% de los $156.588 por hijo, es decir unos $125.270. El 20% restante queda retenido y se libera cuando se acreditan los controles de salud y vacunas (hasta los 4 años) y la escolaridad (desde los 5 años). Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más, además del Complemento Leche del Plan 1000 Días.

AUE — Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo se paga hoy a las siguientes terminaciones de DNI:

DNI terminado en 1

SUAF — Asignaciones familiares

Los trabajadores registrados y monotributistas que cobran asignaciones familiares por SUAF cobran hoy con:

DNI terminado en 2

PNC — Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas tienen acreditación hoy para dos terminaciones:

DNI terminado en 4

DNI terminado en 5

Al igual que la jubilación mínima y la PUAM, las PNC perciben el bono extraordinario de $70.000, que se acredita automáticamente con el haber y no requiere ningún trámite.

Otros pagos que se acreditan hoy

También se acreditan hoy las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, en ambos casos para todas las terminaciones de DNI.

La prestación por desempleo, en cambio, no registra pagos en la jornada de hoy.

Si no te acreditaron el pago

Primero revisá la liquidación en Mi ANSES (mi.anses.gob.ar o la app, con CUIL y Clave de la Seguridad Social): ahí figura el detalle exacto de lo depositado y la fecha. Si el pago no aparece, podés llamar al 130, la línea gratuita de ANSES, o sacar turno en una oficina. Tené en cuenta que la acreditación bancaria puede demorar algunas horas dentro del día asignado.