Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 17 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que hoy, lunes 17 de agosto, no hay pagos programados. Por el feriado nacional, el calendario de cobros está en pausa: no se acreditan jubilaciones, pensiones ni AUH. Los jubilados y titulares que consultan “cuando cobro” deberán esperar al próximo día hábil según el cronograma oficial.

Esta medida alcanza a todas las prestaciones y a todas las terminaciones de DNI. La recomendación es no concurrir a cajeros automáticos ni a sucursales bancarias, porque durante la jornada no habrá acreditaciones.

Calendario en pausa

Hoy no cobra ningún beneficiario. ANSES retomará los pagos el siguiente día hábil, de acuerdo con el cronograma mensual vigente.