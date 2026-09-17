Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 17 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue este jueves 17 de septiembre con la acreditación de los haberes del mes, y la jornada alcanza a jubilados, pensionados y titulares de la AUH. Si la pregunta de la mañana es cuándo cobro, la respuesta depende de un solo dato: la terminación del DNI.

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Hoy es un día con pagos repartidos entre varias prestaciones: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares de los trabajadores registrados. Los depósitos se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria declarada y pueden demorar algunas horas dentro de la misma jornada.

A continuación, el detalle prestación por prestación de quiénes cobran hoy, con las terminaciones de documento, los montos y el bono extraordinario que se liquida junto con el haber.

Jubilaciones y pensiones (hasta el haber mínimo)

Cobran hoy los titulares cuya prestación no supera el haber mínimo, según la terminación del DNI:

DNI terminado en 7 — jueves 17 de septiembre

El haber mínimo quedó en $428.633 y estos beneficiarios perciben además el bono extraordinario de $70.000, por lo que el depósito total alcanza los $498.633. El bono se acredita de manera automática, sin trámite previo: nadie debe pedirte datos para gestionarlo.

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM también paga hoy, con la misma terminación de documento que las jubilaciones de la mínima:

DNI terminado en 7 — jueves 17 de septiembre

El monto de la PUAM es de $342.873 y, al igual que los haberes más bajos, recibe el bono de $70.000, lo que lleva el total a $412.873.

AUH — Asignación Universal por Hijo

La AUH acredita hoy a los titulares con DNI terminado en 7:

DNI terminado en 7 — jueves 17 de septiembre

ANSES deposita el 80% del monto, unos $123.225 por hijo sobre un total estimado de $154.031. El 20% restante queda retenido y se cobra una vez al año al presentar la Libreta AUH, que acredita controles de salud, vacunas y escolaridad. Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. La AUH no cobra aguinaldo.

AUE — Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo se acredita hoy para las titulares con DNI terminado en 5:

DNI terminado en 5 — jueves 17 de septiembre

Se deposita en la misma cuenta informada en Mi ANSES y tampoco corresponde el pago de aguinaldo por tratarse de una prestación no remunerativa.

SUAF — Asignaciones familiares para trabajadores registrados

Los trabajadores en relación de dependencia que cobran asignaciones familiares por SUAF tienen hoy su pago con el DNI terminado en 7:

DNI terminado en 7 — jueves 17 de septiembre

Quiénes no cobran hoy

Las Pensiones No Contributivas (PNC) completaron su cronograma el viernes 11 de septiembre. La prestación por Desempleo (Plan 1) y las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tienen sus fechas más adelante dentro del calendario, al igual que las asignaciones Prenatal, que ya tuvieron sus jornadas de pago en los días previos.

Si el pago no aparece, conviene revisar la liquidación en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, llamar al 130 o sacar turno en una oficina. La acreditación bancaria puede demorar algunas horas dentro del día asignado.