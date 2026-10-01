Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 1 de octubre

ANSES no programó acreditaciones para hoy, jueves 1 de octubre de 2026. La consulta más repetida entre jubilados, pensionados y titulares de la AUH —"cuándo cobro"— no tiene respuesta para esta jornada: el calendario de pagos está en pausa y no hay ningún DNI convocado a cobrar.

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El cronograma oficial de octubre no fija fechas de cobro para este jueves. Las acreditaciones de las distintas prestaciones —jubilaciones y pensiones, PUAM, AUH, AUE, asignación prenatal, asignaciones familiares del SUAF, Pensiones No Contributivas y prestación por desempleo— se escalonan por la terminación del DNI a lo largo del mes, pero ninguna de ellas arranca hoy.

Por eso, quienes esperan un depósito deben saber que no hay pagos previstos para el día de la fecha. La información oficial se consulta en Mi ANSES (mi.anses.gob.ar o la app), con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o llamando al 130, la línea gratuita del organismo.

El calendario está en pausa: hoy no cobra nadie

Este jueves 1 de octubre no hay beneficiarios convocados por terminación de DNI ni pagos de bonos o complementos para la fecha.

No hay acreditaciones de jubilaciones ni pensiones .

. No hay pagos de AUH, AUE, asignación prenatal ni SUAF .

. No hay cobros de PUAM, PNC ni prestación por desempleo.

Qué tener en cuenta antes de ir al banco

ANSES no acredita pagos los fines de semana ni los feriados nacionales: cuando una fecha coincide con un día no hábil, el cobro se corre al día hábil siguiente. La acreditación bancaria, además, puede demorar algunas horas dentro del día asignado.

Ante cualquier duda sobre el depósito, el paso previo es revisar la liquidación en Mi ANSES, donde figura el detalle exacto de lo depositado y su fecha. Si el pago no aparece, se puede llamar al 130 o sacar turno en una oficina del organismo.