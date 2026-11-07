Expropiarán la última casa en la que vivió Rodolfo Walsh: qué harán con ella

La Legislatura bonaerense aprobó la ley de expropiación de la casa de San Vicente donde el periodista y escritor Rodolfo Walsh pasó sus últimos días. La propiedad será recuperada como un espacio de memoria, tras casi dos años de espera en el Senado bonaerense por el tratamiento del proyecto.

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La expropiación permitirá avanzar con la recuperación de una casa vinculada a uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Walsh. Allí vivió durante sus últimos días y escribió la Carta Abierta a la Junta Militar. En este sentido, la idea es que el inmueble deje de ser una propiedad privada y pueda convertirse en un espacio destinado a la memoria colectiva. La intención es preservar la casa y su vínculo con la historia del periodista, además de recuperar un lugar relacionado con la denuncia de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Tras años de lucha, finalmente expropiarán la casa donde vivió Roldolfo Walsh sus últimos días.

La vivienda se encuentra en San Vicente, provincia de Buenos Aires. Walsh había adquirido el inmueble y llevaba consigo el boleto de compraventa cuando fue secuestrado el 25 de marzo de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. La recuperación permitirá conservar un sitio relacionado con su vida y su obra, especialmente con la escritura de la Carta Abierta a la Junta Militar, publicada el 24 de marzo de 1977, al cumplirse un año del golpe de Estado.

Patricia Walsh murió el día de la aprobación

Patricia Walsh, hija del escritor y periodista, fue una de las principales impulsoras de la recuperación de la última casa de su padre. Durante años reclamó que el inmueble de San Vicente fuera preservado como un espacio de memoria y acompañó el proyecto en la Legislatura bonaerense.

La aprobación de la expropiación coincidió con su muerte, una noticia que generó conmoción entre referentes políticos y de derechos humanos. La expropiación había avanzado previamente en la Cámara de Diputados bonaerense, pero permanecía pendiente en el Senado. Finalmente, la Legislatura aprobó la ley que permitirá avanzar con la recuperación del inmueble.

De esta manera, tras años de lucha por preservar el legado de su padre, la casa de San Vicente podrá convertirse en un espacio de memoria que mantenga vivo el compromiso de Rodolfo Walsh con la denuncia de los crímenes de la dictadura.