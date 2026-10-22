La legislatura bonaerense aprobó una ley para restringir el uso de celulares en escuelas

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley en la última sesión un proyecto que restringe el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante la jornada escolar en establecimientos públicos y privados de nivel primario y secundario.

{{{htmlAmp}}}

El proyecto responde al diputado provincial del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas, quien se refirió a la nueva ley y afirmó: “Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria, que es indispensable que los alumnos sepan manejar como tiene que ser”, dijo.

Además, advirtió que “también sabemos que la sobreexposición a las pantallas trae aparejada otro tipo de situaciones que le hace un perjuicio a todos los adolescentes, por eso es necesario que el alumno vuelva a tener ese espacio de socialización en el momento de estar en la escuela”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El escrito había sido aprobado en el Senado provincial en la última sesión con modificaciones, por lo que volvió a Diputados en donde se aprobó y se convirtió en Ley.

Los detalles de la ley

La nueva norma regula el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de escuelas de gestión estatal y privada de niveles secundarios de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, se restringe el uso de celulares a actividades pedagógicas que cuenten con autorización expresa de los y las docentes.

La sanción amplía al nivel secundario las limitaciones que ya regían para las escuelas primarias. El objetivo es que se “reduzcan las distracciones en el aula”, para “favorecer el aprendizaje y recuperar espacios de socialización entre los y las estudiantes”.

La iniciativa modifica la Ley 15.534, que había sido aprobada en septiembre de 2025 y fijaba restricciones para los alumnos de primaria. El texto fija como regla general la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa. La restricción, por lo tanto, no queda limitada al tiempo de clase, aunque las autoridades educativas deberán definir los mecanismos de aplicación para los recreos, la organización de las actividades y las situaciones excepcionales.