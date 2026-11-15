Explosión en Escalada: Metrogás anunció la restitución del servicio

A través de un comunicado, Metrogas informó que, bajo “las más estrictas condiciones de seguridad”, comenzó a restablecer el servicio de gas en la zona de Remedios de Escalada, donde el viernes se produjo una explosión e incendio que dejó el saldo de un muerto y una decena de heridos.

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Según reportó Noticias Argentinas, la empresa prestataria del servicio precisó que en los sectores cercanos al incidente, en la intersección de las calles Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán, la normalización del suministro se concretará cuando las autoridades correspondientes lo determinen.

La empresa también señaló que se puso en contacto con funcionarios municipales para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el regreso de los vecinos a sus hogares.

Además, reiteró que la situación permanece controlada desde la madrugada y expresó su pesar por lo ocurrido y las pérdidas ocasionadas, al tiempo que manifestó su disposición para brindar asistencia y colaboración a los damnificados y a las autoridades.

Esta madrugada, el municipio de Lanús y Metrogás habían informado que a las 2.10 de la madrugada quedó totalmente obturado el caño de media presión afectado en el centro de Remedios de Escalada, lo que permitió al personal de bomberos extinguir de forma "completa" el incendio tras una prolongada labor técnica y de emergencia.

Según se había informado, Metrogas aseguró que el estallido se produjo mientras los trabajadores realizaban tareas en la vía pública. En esa línea, una máquina que usaban para la reparación de la red de distribución de gas dañó un caño, lo que habría derivado en la explosión. Después del estallido se desplegó un operativo del que participaron Bomberos, Policía, personal de SAME y agentes de Defensa Civil.

Por último, comenzaron las tareas de remoción de escombros luego de que los Bomberos se retiraran de la zona durante la tarde. Personal de la Policía Federal también inspeccionó el sector con perros entrenados para descartar la presencia de más personas entre las ruinas, en el marco de la investigación para determinar las circunstancias del hecho.