La expedición del Conicet al cañón submarino Mar del Plata halló 57 especies nuevas

Los biólogos marinos del Conicet que hace un año protagonizaron la famosa campaña de investigación por las aguas profundas de la costa bonaerense celebraron un nuevo hito científico. Tras el análisis de las muestras reunidas en aquella expedición, se confirmó el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y 5 géneros que habitan el cañón submarino Mar del Plata.

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La expedición y sus logros

En agosto de 2025, un grupo de biólogos argentinos emocionó al país con una expedición conocida como "Talud Continental IV" por el cañón submarino Mar del Plata a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. Durante esta campaña, que se extendió a lo largo de 21 días, los profesionales reunieron una enorme cantidad de material biológico con ayuda de un vehículo operado de forma remota, el ROV SuBastian, que se sumergió a una profundidad de 3.900 metros. Asimismo, los biólogos ejercieron una importante hazaña de divulgación científica a través de una serie de transmisiones en vivo y en directo por un canal de YouTube, que alcanzó cerca de 22 millones de visualizaciones. Fue tal la relevancia de este fenómeno que recibieron la estatuilla dorada en los Premios Martín Fierro de Streaming 2025.

El taller internacional que elevó la cifra

En este marco, el Conicet informó que durante el taller internacional de identificación de especies que se concretó en julio se elevó el número de especies nuevas descubiertas gracias a la exploración marina. Los investigadores Martín Brogger y Valeria Teso fueron los que condujeron el "Species Discovery Workshop" junto a organizaciones como The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census en alianza con el Schmidt Ocean Institute (SOI) . Una estimación preliminar había señalado el hallazgo de al menos 40 nuevas especies marinas, pero tras la realización del workshop la cifra se elevó momentáneamente a 57.

El taller reunió a 20 taxónomos en el inicio de carrera de América Latina y Europa, para examinar muestras biológicas de aguas profundas, principalmente recogidas durante la expedición de agosto del año pasado. De acuerdo con los científicos que participaron, aún quedan por revelar muchas nuevas especies halladas en aquella expedición, cuyas muestras no se llegaron a analizar en el workshop.

Cuáles son los nuevos descubrimientos

Según precisaron desde la entidad científica, las 57 nuevas especies se dividen "en 20 copépodos (clase de crustáceos de pequeño tamaño), 22 equinodermos (pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y 1 molusco escafópodo, con 5 nuevos géneros científicos que abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos".

Entre los hallazgos clave, se encuentra el pepino de mar "Loki" (Peniagone sp.), un llamativo equinodermo de aguas profundas, nombrado por sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la leyenda nórdica. Esta holoturia fue una de las especies nuevas más destacadas identificadas durante el taller. Con extraordinarias imágenes in situ y video capturados en el fondo marino, "Loki" representa una de las hasta 10 nuevas especies de holoturias descubiertas durante el taller.

Por otra parte, de la colección de copépodos (Copepoda, Harpacticoida), pequeños y vitales crustáceos, los taxónomos examinaron sólo el 10 por ciento de las muestras recolectadas. El taller identificó nuevas especies de corales, incluyendo dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia (a la espera de análisis genéticos). Entre los aspectos más destacados se encuentran la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral de vivo color rojo anaranjado Orstomisis sp. , los cuales aportan datos cruciales sobre ecosistemas de aguas profundas generadores de hábitat.

La importancia de la taxonomía y la colaboración internacional

"La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos. El taller sobre descubrimiento de especies aceleró la identificación de especies nuevas para la ciencia, además de fomentar el desarrollo de capacidades entre los taxónomos locales que inician su carrera y trabajan con fauna de aguas profundas", destacó Daniel Lauretta, el jefe científico de la campaña e investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACNBR, CONICET).

El equipo, que incluyó a Lauretta y a otros especialistas del organismo, utilizó técnicas de taxonomía integrativa para identificar rápidamente los nuevos especímenes, registrando los descubrimientos directamente en Ocean Census NOVA, la primera plataforma de datos de acceso abierto del mundo para especies marinas recién descubiertas.

"Preservar estas capacidades es clave para el futuro del país, así como entrenar a las nuevas generaciones de taxónomos de manera de asegurar su continuidad a lo largo del tiempo", indicó Lauretta, destacando que en el Conicet trabaja la mayor comunidad de taxónomos de Argentina, distribuidos en todo el país y cubriendo una gran cantidad de grupos muy diferentes de organismos. Asimismo, el biólogo consideró clave "la colaboración internacional". "La realización del workshop de Ocean Census permitió afianzar colaboraciones existentes y generar nuevas, lo que permitirá describir formalmente las especies halladas durante la campaña al cañón submarino Mar del Plata", cerró.

"La expedición al cañón Mar del Plata cautivó la imaginación del público cuando transmitimos por primera vez en vivo el mar profundo de Argentina, descubriendo potenciales nuevas especies marinas", aportó por su parte Jyotika Virmani, quien dirige el Schmidt Ocean Institute.

Por su parte, Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, aseguró: "El descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan poco tiempo demuestra la rapidez y la potencia de la taxonomía colaborativa. Las profundidades marinas albergan algunos de los ecosistemas menos comprendidos de la Tierra. Al reunir la experiencia científica de América Latina y a expertos internacionales, y conectarlos con la plataforma de acceso abierto Ocean Census NOVA, estamos acelerando drásticamente nuestra comprensión de la biodiversidad marina".