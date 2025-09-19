"Se compraba cosas con tu tarjeta y te mostraba si te gustaban": así estafaba la maestra jardinera de Boedo con pedido de captura

La Justicia argentina ordenó la captura internacional de una maestra jardinera que estafaba y le robaba a sus compañeras de trabajo y amigas. La mujer salió del país en agosto de 2024 con destino a Europa y, por el momento, no ha vuelto al territorio nacional.

Hasta el momento, la investigación ha arrojado datos contundentes y explicitado el sofisticado modus operandi con el que se manejaba esta mujer desde hace más de siete años. La estafadora cuenta con, al menos, cuatro denuncias de docentes que la acusan de haber hecho compras con sus tarjetas de crédito.

Orden de captura internacional para la maestra jardinera estafadora: cómo le robaba a sus amigos

Los robos de la maestra jardinera, oriunda del barrio porteño de Boedo, datan desde 2018, año en que el la mujer ingresó al profesorado de Educación Física en el municipio de Avellaneda. Una de las primeras denuncias fue la de Antonella, quien aseguró que al poco tiempo de conocerla comenzó a visualizar consumos desconocidos en sus tarjetas. "Siempre tenía gastos que no eran míos. Me quejé un montón de veces, di de baja las tarjetas y hasta me cambié de banco por eso. Llegué a pensar que me habían hackeado y por eso siempre me robaban", expresó la joven en diálogo con Infobae.

Antonella nunca pensó que era su amiga la que había clonado su tarjeta para hacer consumos irrisorios. De hecho, entras las compras de esta estafadora se encontraban entradas para el cine y para recitales de música, ropa y hasta pedidos de papas fritas.

Pero no sólo eso. En los resúmenes de tarjeta de la joven también aparecían pagos de boletas de luz y servicios de Internet, compras en supermercado y viajes.

Otra víctima de la maestra es Bianca, con quien la estafadora iba al gimnasio. De hecho, contó que muchas veces la maestra jardinera acudió al establecimiento con ropa nueva que había comprado con sus propia tarjetas de crédito, pero ella ni siquiera podía imaginarlo.

Los robos también ocurrieron dentro de la familia de la ladrona. Otra de las damnificadas es la prima de quien era su novio. La mujer se dio cuenta en un cumpleaños donde incluso había amigos de la estafadora. Gracias a exponer sus problemas con consumos bancarios desconocidos, las víctimas comenzaron a sospechar de la maestra.

Prueba concluyente de esto fue una foto que la estafadora subió a Instagram en un parque de diversiones. Bianca notó que uno de los pagos no autorizados venían de este lugar y eso fue suficiente para realizar la denuncia.

¿Dónde está la maestra jardinera que se robó 3 millones de pesos?

Tanto Antonella como Bianca y las otras víctimas crearon un grupo de WhatsApp para estar en contacto y pasarse información de todas las compras desconocidas que se sumaron a su tarjeta de crédito durante estos años. Se presentaron ante la fiscalía de Miguel Ángel Kessler y allí confirmaron que su ahora ex amiga les robó aproximadamente 3 millones de pesos.

Mientras la investigación avanza, se imputó al padre de la maestra por delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, luego de que él mismo confesara su participación en al menos 22 robos.

En cuanto la estafadora, se sabe que se fue del país en agosto de 2024 rumbo a España y, desde entonces, no regresó la Argentina. Ahora, policía internacional ya tiene la orden de detenerla donde sea que la encuentren.