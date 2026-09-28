La escuela del horror: volvieron a condenar por abusos al profesor de una escuela mendocina

Un primer expediente llegó a juicio en 2017 y terminó con el docente Hugo Efraín Oyola Amaya condenado a 3 años de prisión en suspenso por abuso sexual simple agravado por la condición de encargado de la educación y de la guarda de las víctimas. El caso generó conmoción e indignación ya que el docente fue detenido mientras daba clases en el turno tarde de la escuela Fray Benito Lamas en el distrito Buena Nueva de Guaymallén, Mendoza. Por entonces, las denuncias habían sido realizadas por familias de alumnas de 10 y 11 años a las que Oyola Amaya les daba clases de matemáticas y ciencias naturales en quinto grado de la escuela primaria Tomás Alva Edison, también de la localidad de Guaymallén.

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Según la investigación, las alumnas habían sido atacadas durante las clases, en situaciones donde pedían algún tipo de permiso. La denuncia más repetida tenía que ver con tocamientos en distintas partes del cuerpo de las niñas cuando pedían ir al baño, según reveló entonces la investigación que llevó adelante la Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Virginia Rumbo, que llevó la investigación luego de que las menores denunciaron en la escuela lo que ocurría y las autoridades activaron el protocolo y, junto a las familias, denunciaron los hechos a la Justicia.

Ahora, la página judicial del maestro abusador de Guaymallén escribe una nueva etapa después de que se conocieran nuevos hechos entre 2023 y 2024 que llevaron a que el 31 de octubre de ese año la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual detuvo nuevamente al docente Hugo Efraín Oyola Amaya, de 61 años, acusado nuevamente de “abuso sexual simple agravado por la condición de encargado de la educación y guarda” de sus víctimas. El horror en la comunidad educativa fue mayor cuando el docente fue detenido mientras daba clases en una escuela de la comunidad de Santa Ana, en Guaymallén, donde la gran mayoría de padres y docentes no sabían de la condena previa que pesaba sobre el docente.

Ahora, el docente terminó en un juicio abreviado donde el Fiscal y la Defensa acordaron la pena de 6 años y 4 meses de prisión por haber abusado sexualmente de 8 alumnas de la escuela primaria. En la condena, homologada por el Juez Luis Correa Llano también se estableció la inhabilitación perpetua para que Hugo Efraín Oyola Amaya ejerza la docencia. Además, en ese juicio abreviado donde el docente reconoció los abusos que, según determinó la Justicia, en cuatro víctimas se dieron “en un número indeterminado de veces”. Por otra parte, la sentencia ordenó la extracción de muestras biológicas que permitan obtener una huella genética para ser remitida al “registro de violadores” y que se notifique a las víctimas, a través de sus padres, tanto de la incorporación del docente abusador al registro como así también de la condena dictada, situación que queda a cargo del Ministerio Público Fiscal.

En medio de esta última investigación, el Ministerio Público Fiscal instó a los padres de niños que hayan sido alumnos de Oyola Amaya o que hayan tenido contacto con él en algún colegio, y que conocieran algún caso o fueran víctimas se acerquen a aportar las denuncias ya que se trata de un delito de instancia privada. De esta forma se sumaron varios casos a la investigación que terminó en condena pero no descartan que después de conocerse la pena de 6 años y 4 meses puedan sumarse nuevos casos y a futuro se abra una nueva investigación contra el docente que ya fue condenado dos veces y que ahora deberá cumplir no sólo la pena de prisión sino que, para tranquilidad de las familias y la comunidad educativa, no volverá a estar al frente de un aula.