Viajar por el aire con vistas paradisíacas: el parque escondido en Río de Janeiro que es ideal para una escapada.

Existe un rincón de Río de Janeiro llamado Parque Bondinho del Pan de Azúcar que es ideal para visitar durante una escapada o vacaciones a Brasil y disfrutar de un viaje por las nubes en teleférico. Río es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para vacacionar por sus precios accesibles y este paisaje es un punto de parada obligatorio si pensás ir.

Este parque se encuentra en el barrio de Urca y es famoso por su imponente montaña de casi 400 metros de altura, que está ubicada frente al mar. Desde allí se obtiene una de las vistas panorámicas más lindas de la ciudad, como la bahía de Guanabara, las playas de Copacabana, el Cristo Redentor y gran parte del centro de Río.

Paseo en teleférico: el mayor atractivo del Parque Bondinho del Pan de Azúcar

La experiencia principal del parque es el Bondinho, el teleférico que conecta la base en Praia Vermelha con la cima del Pan de Azúcar, haciendo una parada intermedia en el Morro da Urca. Es un recorrido inolvidable, ya que las cabinas avanzan suspendidas en el aire sobre el mar y la ciudad, ofreciendo una perspectiva única.

Además del paseo en teleférico, el Parque Bondinho también cuenta con senderos, miradores, espacios verdes, bares, restaurantes y tiendas para recorrer. En el Morro da Urca, los visitantes pueden recorrer caminos rodeados de vegetación, relajarse en terrazas al aire libre y sacar fotos antes de continuar hasta la cima.

Para los más aventureros, también se puede subir caminando por la Trilha del Morro da Urca, un sendero que atraviesa la Mata Atlántica y conecta con el parque. Es una opción muy elegida por quienes quieren combinar naturaleza y turismo y después bajar en el Bondinho para disfrutar las vistas.

Cómo sacar entradas si subís por la Trilha del Morro da Urca

Quienes llegan al Parque Bondinho caminando por la Trilha del Morro da Urca pueden ingresar todos los días de 9 a 17. Es importante respetar ese horario, ya que fuera de él no se permite bajar gratis en el teleférico.

En el Morro da Urca hay tres tipos de entradas para senderistas: una que incluye la subida al Pan de Azúcar y el descenso, otra solo para bajar en el Bondinho, y una tarifa especial para residentes del estado de Río de Janeiro.

Todos los tickets se compran exclusivamente en el Parque Bondinho, en el tótem ubicado en el Morro da Urca, y no se venden de forma online. También existen descuentos de media entrada para jubilados, estudiantes, niños y otros grupos.

Cómo llegar desde Río de Janeiro

El Parque Bondinho del Pan de Azúcar se encuentra en el barrio de Urca, una zona tranquila y turística de Río de Janeiro. Se puede llegar desde el centro o desde barrios como Copacabana y Flamengo en transporte público o taxi.

Una de las opciones más prácticas es tomar el metro hasta la estación Botafogo y desde ahí combinar con un colectivo o taxi hasta Praia Vermelha, donde se encuentra la entrada al parque. También llegan varias líneas de ómnibus que conectan el centro de Río con el barrio de Urca. Para los que se alojan en zonas turísticas, el trayecto suele ser corto y económico.