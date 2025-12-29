Viajar a Brasil en auto: cuál es el mejor cruce según la provincia desde la que salís.

Con la llegada del verano, viajar a Brasil en auto vuelve a posicionarse como una de las opciones más elegidas por los argentinos. La posibilidad de manejar los propios tiempos, reducir costos y acceder a destinos menos masivos convierte al viaje por ruta en una alternativa cada vez más atractiva. Sin embargo, antes de arrancar surge una duda clave: cuál es el camino más rápido para cruzar a Brasil y qué ruta conviene tomar según el punto de partida.

Entre todos los cruces disponibles, Paso de los Libres-Uruguaiana, en la provincia de Corrientes, es el que reúne mayores ventajas. Se trata del paso con mejor infraestructura, mayor capacidad operativa y conexión directa con las rutas brasileñas que conducen al sur del país vecino. Por este motivo, es la opción preferida por quienes viajan hacia Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

Más allá del camino elegido, hay factores que inciden directamente en la duración del viaje. Salir de madrugada, evitar los días pico y contar con toda la documentación en regla puede reducir significativamente las demoras. También se aconseja cargar combustible antes de cruzar la frontera y planificar paradas de descanso.

Qué cruce me conviene según la provincia de donde salgo

La mejor opción desde Buenos Aires y el centro del país

Para quienes salen desde la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Rosario o Córdoba, el recorrido más eficiente comienza por autopistas y continúa por la Ruta Nacional 14. Este corredor permite avanzar de manera sostenida, con servicios frecuentes y buen estado general del camino, algo clave para reducir el cansancio en viajes largos. De ahí, se llega al paso fronterizo de Corrientes, el más popular.

Qué ruta conviene si se sale desde el norte argentino

Desde provincias como Salta, Tucumán, Jujuy o Santiago del Estero, el trayecto inicial es más largo, pero la recomendación es descender hacia Corrientes para cruzar por Paso de los Libres. Aunque existen cruces alternativos, muchos presentan demoras o menor infraestructura, especialmente en temporada alta.

Cruce de Paso de los Libres-Uruguaiana.

Opciones para quienes viajan desde el Litoral

Quienes parten desde Corrientes o Misiones cuentan con una ventaja geográfica. El cruce por Puerto Iguazú hacia Foz do Iguaçu puede resultar conveniente si el destino final está en el sur de Brasil. Sin embargo, en verano y fines de semana largos suele registrar largas filas, por lo que el horario de cruce resulta determinante.

Pero para quienes partan desde estas provincias, también pueden optar por el paso fronterizo entre Santo Tomé y São Borja. A través del puente internacional que une ambas ciudades, este paso se consolidó como una alternativa eficiente para ingresar a Brasil desde el Litoral argentino sin perder mucho tiempo en las aduanas.

El paso resulta especialmente conveniente para quienes salen desde Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe. En estos casos, el acceso es directo y evita desvíos largos. También puede ser una buena alternativa para viajeros del centro del país que buscan esquivar los cruces más saturados. Una vez en Brasil, São Borja conecta rápidamente con rutas que permiten avanzar hacia Rio Grande do Sul y continuar luego hacia Santa Catarina, aunque el trayecto puede sumar algunos kilómetros respecto a otros pasos más directos.

Santa Catarina, Brasil.

Cómo planificar el viaje desde Cuyo y la Patagonia

Para los viajeros que salen desde Mendoza, San Juan o provincias patagónicas, la ruta más eficiente implica conectar primero con Córdoba o Santa Fe y luego tomar el corredor del Litoral. Aunque el trayecto total sea más extenso, el tiempo de viaje suele ser menor gracias a mejores rutas y cruces más ágiles. Sin embargo, para quienes estén dispuestos a sumar algunos kilómetros a cambio de menos demoras, se puede optar por el paso Santana do Livramento, frente a Rivera. El recorrido típico implica entrar a Uruguay, atravesar el país y luego cruzar a Brasil por Rivera–Santana do Livramento. Si bien el trayecto total es un poco más largo, muchos viajeros destacan que el tiempo “real” termina siendo similar que por pasos más saturados.

Otro punto a favor es la infraestructura urbana: al ser dos ciudades integradas, hay estaciones de servicio, hoteles, supermercados y casas de cambio a pocos metros del cruce. Esto permite reorganizar el viaje, descansar o resolver trámites sin apuro, algo clave en temporada alta. El punto a tener en cuenta es la documentación: al atravesar Uruguay, se requiere cumplir con los requisitos de ingreso a ese país además de los de Brasil. Para muchos viajeros esto no representa un problema, pero conviene tenerlo presente al planificar.