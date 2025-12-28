Brasil tiene un destino turística que tenía obnubilada a Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot falleció en las últimas horas y, entre algunos datos sobre su vida que se viralizaron, se pudo saber de qué destino de Brasil ella era fan. Se trata de Buzios, una de las ciudades más elegidas por los argentinos a la hora de vacacionar en verano.

La actriz de filmes como Y Dios Creó a la Mujer, El Desprecio y Las Petroleras llegó a estas playas de arenas claras y aguas color esmeralda en 1964, en busca de descanso, sol y cierta intimidad lejos de las multitudes. La elección del lugar fue idea de quién era su pareja en ese momento, Bob Zagury.

El 13 de enero de 1964, la icónica actriz francesa llegó a Armação dos Búzios junto a su novio Zagury. Durante 4 meses, exploró las paradisíacas playas de la región, hospedándose en la Playa de Manguinhos.

Su arribo tuvo un impacto inmediato: puso al destino en el mapa internacional y provocó una transformación inesperada. Aquella tranquila aldea de pescadores comenzó a ser vista, ante la sorpresa de sus propios habitantes, como la Saint-Tropez de Brasil.

A partir de ese momento, el destino comenzó a atraer a figuras del jet set internacional. Lo que antes era un lugar casi inhóspito, con escasas opciones de alojamiento, se transformó en un polo turístico de alcance global, capaz de recibir desde Bono hasta a la familia real de Noruega.

Fue tanta su importancia para la ciudad, que se construyó un busto en su honor. La famosa estatua de Brigitte Bardot es uno de los monumentos más fotografiados de Búzios.

Atractivos y características de Buzios

Búzios es uno de los destinos más elegidos para veranear gracias a la gran variedad de atractivos naturales que ofrece. La península cuenta con más de 20 playas, cada una con un perfil distinto: algunas tranquilas y de aguas calmas, ideales para relajarse, como Ferradura o João Fernandes, y otras más movidas y perfectas para el surf y los deportes acuáticos, como Geribá.

Además, sus paisajes combinan mar, vegetación y miradores naturales que invitan a recorrer la zona y disfrutar de vistas únicas. Otro de los grandes encantos de Búzios es su ambiente turístico y cosmopolita, que convive con un espíritu relajado. La Rua das Pedras es el centro de la vida nocturna y gastronómica, con restaurantes, bares y tiendas para todos los gustos.

A esto se suman paseos en barco, actividades acuáticas y una amplia oferta de alojamiento. Su clima cálido, la cercanía con Argentina y la diversidad de propuestas hacen de Búzios un destino ideal para disfrutar del verano, tanto en pareja como con amigos o en familia.