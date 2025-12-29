La confitería Colombo es un lugar histórico para ir a visitar si viajas a Rio de Janeiro, Brasil.

Río de Janeiro, la ciudad más famosa de Brasil, es uno de los destinos favoritos de los argentinos para vacacionar en este 2026 y, entre sus múltiples atractivos, destaca la Confeitaria Colombo, una joya histórica que se posiciona como uno de los cafés más bellos del mundo. Aunque parece un lugar exclusivo y caro, en realidad ofrece la posibilidad de disfrutar un café por muy pocos reales en un entorno lujoso.

Este emblemático café se encuentra en pleno centro de Río y fue fundado en 1894 por los migrantes portugueses Joaquim Borges de Meireles y Manuel José Lebrão. Desde entonces, la Confeitaria Colombo se convirtió en un ícono local con una extensa lista de clientes famosos brasileños, pero sigue abierta a todo el público que quiera vivir la experiencia de tomar un café en un ambiente único.

Cómo es la Confeitaria Colombo de Brasil

La arquitectura de la confitería refleja el estilo Belle Époque, con una mezcla de Art Nouveau que se incorporó tras una renovación entre 1912 y 1918. Entre los detalles más llamativos están los espejos de cristal traídos desde Amberes, enmarcados por frisos tallados en palisandro, y el mobiliario de madera esculpido por el artesano Antônio Borsoi, todos contribuyendo a un ambiente realmente impactante.

En 2002, la Confeitaria Colombo creó el Espacio Memoria, un lugar donde se exhiben vajillas, menajes, fotografías, menús y empaques antiguos que cuentan la historia del café. Este espacio refuerza el valor cultural y artístico del sitio, que hoy es patrimonio de la ciudad de Río de Janeiro. Además, el prestigioso sitio U City Guides la definió como uno de los 10 cafés más hermosos del mundo.

La cafetería está abierta casi todos los días y recibe visitantes que buscan combinar historia, arquitectura y un buen café sin gastar demasiado. Si estás planeando un viaje a Río, este lugar es una parada obligada para disfrutar de una experiencia única que mezcla lujo, tradición y precios accesibles.