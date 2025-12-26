Queda a solo 90 minutos de CABA: la escapada a las termas con spa para empezar el 2026 relajado.

Ya sea que se quiere terminar el 2025 de la mejor manera o comenzar el 2026 recargando pilas, hay una escapada a 90 minutos de la Ciudad de Buenos Aires que es perfecta. Se trata de Termas del Salado, un predio que cuenta con amplia oferta gastronómica, un spa, zona de diversión para niños y mucho más.

Las Termas del Salado tienen un complejo termal con tres piletas conectadas entre sí, cada una a distinta temperatura. El agua se mantiene entre 34 y 40 grados, lo que permite elegir según el nivel de calor que resulte más agradable. El sector ocupa unos 700 metros cuadrados y puede recibir a alrededor de 700 personas, por lo que el espacio no se siente chico incluso en días con bastante público.

Lo mejor de todo es que las aguas termales están habilitadas durante todo el año, pero en primavera y verano el predio suma un parque acuático con piletas de agua fría. Esta combinación hace que el lugar se adapte tanto a una escapada tranquila como a una salida más familiar.

Las Termas del Salado es un lugar perfecto para una escapada corta.

Dentro del predio hay resto bar, cafetería y heladería, además de quinchos y espacios para sentarse a descansar. También hay un sector de juegos para chicos y un área para bebés, lo que lo convierte en un plan para ir en familia.

Cómo ir desde Ciudad de Buenos Aires a Termas del Salado

Para ir desde Ciudad de Buenos Aires a Termas del Salado hay que ir por la Autopista Ricchieri y continuar por la Ruta Provincial 3 hasta Cañuelas. Desde allí, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 41 en dirección a San Miguel del Monte y luego se toma la Ruta Provincial 29 hacia General Belgrano, donde se encuentra el complejo termal. El viaje en auto dura unos 90 minutos, dependiendo del tránsito, por lo que es una gran opción para una escapada corta.

Para quienes no viajan en auto, la alternativa es tomar un colectivo de larga distancia hasta General Belgrano desde la Ciudad de Buenos Aires y completar el último tramo en remis o taxi, ya que las termas están ubicadas a pocos kilómetros del centro. Si se elije esta opción el tiempo de viaje es un poco mayor. Suele rondar entre dos horas y media y tres, dependiendo del servicio elegido y las combinaciones.