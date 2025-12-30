Queda a 75 km de CABA y se caracteriza por sus "tiny houses", la escapada corta para pasar Año Nuevo.

A menos de 75 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Rodizio Campo Luján se perfila como una de las escapadas más buscadas para pasar Año Nuevo sin tener que invertir horas de viaje. A poco más de una hora en auto desde la Capital, este predio de Luján combina naturaleza, actividades al aire libre y el atractivo de sus tiny houses, pequeñas casas con diseño funcional y todo lo necesario para una estadía de fin de semana en contacto con el campo, ideal para quienes quieren desconectar sin alejarse demasiado.

Otras propuestas de escapadas cortas para Año Nuevo

La propuesta se suma a una tendencia creciente de microturismo cerca de Buenos Aires, donde diferentes destinos ofrecen experiencias de “mini vacaciones” en pocos días. Por ejemplo, Chascomús, con su laguna y una variada oferta de hoteles boutique y alojamientos con encanto, brinda opciones tranquilas para unos días de descanso en torno al agua y la gastronomía local.

Para quienes prefieren un descanso con comodidades de resort, Sofitel La Reserva Cardales, ubicado cerca de Campana y rodeado de lagos y naturaleza, ofrece habitaciones y suites de alto nivel, spa, piscinas y varias actividades recreativas sin alejarse demasiado de la ciudad.

Así son las "Tiny Houses" en Rodizio Campo Luján.

Distancias similares permiten planear escapadas junto al agua en localidades ribereñas del río Paraná, o combinar descanso y lujo en hoteles cinco estrellas de la costa o en grandes ciudades como Mar del Plata y Rosario, perfectas para quienes quieren movimiento y servicios completos durante el verano.

Otras alternativas para un plan de dos días incluyen destinos termales conocidos en el país, pueblos con encanto como San Antonio de Areco y Tandil, o lugares tranquilos como San Miguel del Monte, ideales para un paseo relajado, con comida local y paisajes abiertos, sin la necesidad de una larga planificación ni traslados extensos.