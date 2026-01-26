Solís es un pueblo rural ideal para desconectar de la urbe.

La Provincia de Buenos Aires tiene un pequeño pueblo ubicado en su norte que es perfecto para una escapada de fin de semana. Se trata de Solís, localidad que pertenece al partido de San Andrés de Giles y situada a una hora y media desde CABA, viajando en auto.

Solís registra una población de 2005 habitantes, según datos del Indec de 2014, cifra que marca un crecimiento del 100% en comparación con los 1.001 habitantes contabilizados en el censo de 2010. A pesar de este aumento demográfico, el pueblo aún es una opción para disfrutar de tranquilidad y verde, con atractivos como bodegones de campo y edificaciones de época.

El origen de Solís está estrechamente ligado al ferrocarril: la estación local fue inaugurada el 16 de julio de 1894 como parte del ramal Victoria-Pergamino del Ferrocarril Central Argentino, en terrenos pertenecientes a la estancia “La Argentina”, propiedad del expresidente Julio Argentino Roca. A comienzos del siglo XX comenzaron a instalarse los primeros comercios, entre ellos un almacén de ramos generales ubicado sobre el camino a Zárate, inicialmente perteneciente a la firma José Terrén y Compañía, de la vecina Azcuénaga, y luego continuado por Francisco Gurría y Compañía.

En el plano social y deportivo, Solís cuenta con el Club Social y Deportivo Solís, fundado en 1921 y presidido en sus inicios por el jefe de estación José Brignolo. A lo largo de su historia, la institución tuvo a numerosos referentes al frente de su conducción y logró especial reconocimiento en la disciplina del fútbol.

