El rincón escondido de Calamuchita, rodeado de río y sierras, ¿cómo llegar?

Ubicada en el Valle de Calamuchita, a solo 16 km de Santa Rosa y 87 km de Córdoba capital, Calmayo se posiciona como uno de los destinos escondidos más atractivos por descubrir en la temporada de verano 2026.

Rodeado por las Sierras Chicas y atravesado por el río Soconcho, el pueblito ofrece un entorno natural ideal para descansar, hacer trekking, cabalgatas y disfrutar de ollas de agua cristalina.

¿Cómo es Calmayo, el rincón escondido del Valle de Calamuchita?

Emplazado en el departamento de Calamuchita y con apenas 150 habitantes, el pequeño poblado de Calmayo posee una de las joyas arquitectónicas clave de la región: el Monasterio Nuestra Señora de la Paz.

Lo que fuera una abadía benedictina fundada en 1976, reconocida por la restauración de documentos antiguos y la interpretación de cantos gregorianos, registró en 2012 el retiro de los monjes. En la actualidad, sus instalaciones funcionan como casa de retiro a cargo de Radio María Argentina, y se consolidan como un punto de visita para quienes buscan tranquilidad en las sierras.

De estilo de vida apacible, con alojamientos rústicos, comidas caseras y productos regionales, otro de los principales atractivos de Calmayo reside en sus orillas de río, ideales para el descanso, e incluso para iniciar caminatas de trekking hacia el cerro La Cruz y el cerro El Chavito, donde se puede apreciar una hermosa cascada.

Como parte de su tradición, el pueblo celebra en octubre el Festival de la Empanada, que convoca a numerosos visitantes interesados en degustar este preciado manjar argentino.

Adentrándose en el “centro” de Calmayo, la plaza central se convierte en sede de emprendedores locales que ofrecen productos regionales, junto a la pintoresca capilla que se destaca entre las sierras a lo lejos.

¿Cómo llegar a Calmayo desde la Ciudad de Córdoba?

Para llegar a Calmayo desde la Ciudad de Córdoba se debe tomar la Ruta Provincial 5 en dirección al Valle de Calamuchita, atravesando Alta Gracia y continuando hasta Santa Rosa de Calamuchita. Desde allí, un camino asfaltado de pocos kilómetros conduce directamente al poblado.