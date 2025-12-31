Jericoacoara es un destino perfecto para vacacionar en Brasil.

Jericoacoara es un destino ideal para vacacionar en el verano 2026, especialmente para quienes buscan playas paradisíacas y un ritmo de vida relajado. Ubicada en el estado de Ceará, al noreste de Brasil, esta antigua aldea de pescadores se transformó en uno de los lugares más atractivos del país sin perder su esencia tranquila. Rodeada de naturaleza y lejos del turismo masivo, Jeri -como se la conoce popularmente- invita a desconectarse y disfrutar del mar, el sol y el paisaje.

Uno de sus grandes atractivos son sus playas de arena clara y aguas cálidas, enmarcadas por dunas, palmeras y formaciones naturales únicas. La Praia Principal, la Praia da Malhada y la Praia do Preá ofrecen distintas experiencias, desde descanso absoluto hasta deportes como kitesurf y windsurf, muy populares en la zona por los vientos constantes.

Jericoacoara también se destaca por su atmósfera de pueblo relajada y bohemia; sus calles son de arena, no hay grandes construcciones ni iluminación urbana intensa, lo que refuerza la sensación de calma y contacto con la naturaleza. El centro cuenta con posadas pequeñas, restaurantes, bares y ferias artesanales, todo a escala humana, ideal para recorrer caminando y sin apuros.

Entre sus atractivos naturales más famosos se encuentran la Pedra Furada, una formación rocosa esculpida por el mar, y las lagunas de agua dulce como la Lagoa do Paraíso y la Lagoa Azul, conocidas por sus hamacas dentro del agua y su entorno sereno. Esta combinación de playas, paisajes únicos y una energía tranquila hace de Jericoacoara un destino perfecto para quienes buscan un verano distinto, lejos del estrés y cerca de la naturaleza.

Petrópolis, otro destino brasileño para este verano 2026

Petrópolis aparece como una alternativa atractiva para el verano 2026, en especial para quienes desean un destino que combine paisajes naturales con un fuerte contenido histórico. Esta ciudad brasileña se ubica en la región serrana del estado de Río de Janeiro, a aproximadamente 65 kilómetros de la capital, una distancia que la vuelve ideal tanto para pasar varios días como para sumar a un itinerario de playa.

Jericoacoara.

El peso de la historia es uno de los rasgos más distintivos de Petrópolis; apodada la “Ciudad Imperial”, fue el lugar elegido por la familia imperial brasileña como residencia estival durante el siglo XIX. Su patrimonio se refleja en espacios emblemáticos como el Museo Imperial -antiguo palacio de Pedro II-, la Catedral de San Pedro de Alcántara y una gran cantidad de edificaciones de impronta europea que aportan elegancia y personalidad al paisaje urbano.