La isla flotante del río Uruguay: queda a menos de cuatro horas de CABA y pocos la conocen, ¿cómo llegar?

Ubicada a sólo 306 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y poco conocida, en las costas del río Uruguay se erige un verdadero oasis flotante: la Isla Cambacuá. Nacida frente a la Isla del Puerto, a pocos minutos de Concepción del Uruguay, su magnitud de 23 km de largo la convierte en un destino ideal para descubrir en un fin de semana de escapada.

¿Cómo es Cambacuá, isla flotante del río Uruguay?

Con su origen devenido de un solitario banco de arena que el tiempo la convertiría en un impensable reservorio ecológico, la Isla Cambacuá dispone de amplias playas de suaves pendientes y arenas blancas. Mojadas por el río Uruguay con aguas que lucen aún más cristalinas que en las costas de los demás balnearios de Concepción, conviven con otros 18Km plenos de vegetación, especies autóctonas, y playas vírgenes acomodadas entre el follaje.

Algunas de las actividades disponibles para disfrutar en la isla Cambacuá son senderismo, observación de aves, paseos en kayak, pesca recreativa y picnics en su balneario.

¿Cómo llegar a la Isla Cambacuá?

Para llegar a la Isla Cambacuá desde la Ciudad de Buenos Aires primero habrá que dirigirse a Concepción del Uruguay. Lo recomendable es ingresar a la provincia de Entre Ríos a través del Puente Zárate Brazo Largo, por la Ruta Nacional Nº 14. Otra posibilidad reviste en la Autopista Buenos Aires-La Plata, cruzando el Puente Nicolás Avellaneda y luego tomar el camino por la Ruta Nacional Nº 36.

Ya en el sitio y con una embarcación particular a motor, se llega en 10 minutos, mientras que el catamarán colectivo puede tardar 20 minutos. Un dato importante a tener en cuenta sobre este último servicio es que cuenta con cinco salidas diarias desde el Puerto y tres horarios de regreso a Concepción.