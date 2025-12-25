Escapada antes de fin de año: el camping con salida al mar para aprovechar el último fin de semana de 2025.

El último fin de semana del 2025 está en puerta, y que mejor que para despedir el año que con una escapada de fin de semana. No hace falta esperar a las vacaciones para un poco de relax; en este sentido, en Aguas Verdes, localidad del Partido de la Costa, se encuentra el camping Costa Silvestre, un predio con salida al mar y mucho verde.

La misma página de Turismo Provincia recomienda este camping, perfecto para pasar un fin de semana en familia, alejado de cualquier tipo de caos relacionado con esta época del año, donde los preparativos de las Fiestas se combinan con las jornadas de trabajo que cada vez se hacen más difíciles de afrontar.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desde su área de turismo no es el único que recomienda pasar unos días en Aguas Verdes, sino que desde la página Turismo en Argentina cuentan: "En Aguas Verdes, partido de La Costa provincia de Buenos Aires, encontrará un lugar único, tanto por su gente como por la naturaleza, con las playas más amplias y limpias de la Costa y muy bien cuidadas por el grupo de guardavidas".

Aguas Verdes es perfecto para una escapada de fin de año.

Lo más atractivo de Aguas Verdes es su tranquilidad, algo que es escaso en otros sitios de la Costa: "Prácticamente aislada del resto del Partido de la Costa, Aguas Verdes brota en el centro del mismo convirtiéndose en destino elegido por los amantes de la tranquilidad en entornos de intensa naturaleza", comentan desde el mencionado sitio web, quienes agregan: "El silencio es solo interrumpido por el trinar de las aves y el rugir del mar, esta localidad de Buenos Aires invita a agasajar con un merecido descanso".

A cuánto queda Aguas Verdes de CABA y cómo llegar

Aguas Verdes está a unos 350 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El viaje en auto por la Autopista/Ruta Nacional 2 hasta Dolores y luego por las rutas provinciales 63 y 11 dura poco menos de 4 horas en condiciones normales de tránsito, lo que lo convierte en una escapada ideal de fin de semana fuera de CABA.

En caso de no contar con auto y querer ir en micro, podés tomar uno desde la Terminal de Ómnibus de Retiro hacia la zona (generalmente hasta La Lucila del Mar o puntos cercanos), y desde allí un taxi o remis hasta Aguas Verdes.