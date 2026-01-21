Ubicado en la provincia del Chubut y de origen glaciar, el Lago Epuyén detenta uno de los títulos más característicos que agigantan su atractivo turístico: el ojo de agua más cristalino de Sudamérica.

Con una superficie aproximada de 1740 hectáreas, ocupa un angosto valle orientado de oeste a este. Pertenece a la cuenca del río Puelo y se accede a través de la localidad de Epuyén.

¿Cómo es el Lago Epuyén, el más cristalino de Sudamérica?

Rodeado por cerros bajos, bosques de coihues y cipreses, contiene playas naturales que combinan piedra y arena. Sus costas no están protegidas por parques nacionales, como muchos de los lagos de la zona, pero en su mayor parte pertenecen a distintas áreas circunscriptas dependientes del gobierno provincial. Su ladera oriental, la más baja y fácilmente accesible, en cambio, es privada.

Los moradores más antiguos que se conocen fueron los tehuelches, de costumbres nómades, quienes recorrían toda la Patagonia recalando en sus pampas, mallines y bosques. Posteriormente, en una corriente migratoria procedente de Chile, araucanos y mapuches se establecieron en forma más sedentaria, dando lugar al florecimiento de la cultura del segundo grupo, con su lengua, sus costumbres religiosas y el respeto por la naturaleza.

El Lago Epuyén, a 290 m s.n.m., se caracteriza por la calidez y transparencia de sus aguas, con una temperatura promedio de 15 grados, siendo más cálido en temporada de verano, donde turistas y pobladores comparten el disfrute de las aguas y el entorno natural. Es una zona ideal para realizar deportes acuáticos, cabalgatas, treekking y paseos en canoas que permiten descubrir la bella naturaleza que conforma el lugar.

¿Qué hacer en Lago Epuyén?

Cinco son las opciones más atractivas para recorrer en las inmediaciones al Lago Epuyén:

Parque Municipal Puerto Bonito

Senderos dentro de la reserva forestal

Centro Cultural Antú Quillen

Circuito la Rinconada

Agroturismo con visitas guiadas a fábricas de dulces artesanales, productores de miel, viveros o establecimientos dedicados a la producción de fruta fina.

Stupa Samanthabadra

¿Cómo llegar al Lago Epuyén?

Desde Esquel, se llega recorriendo unos 80 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 40, atravesando paisajes cordilleranos y pequeñas localidades. Quienes parten desde El Bolsón deberán tomar la misma ruta en sentido sur durante aproximadamente 50 kilómetros.

Una vez en la localidad de Epuyén, accesos señalizados conducen directamente a las playas del lago.