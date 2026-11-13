Escapada en tren a Chascomús: cuánto cuesta ir desde CABA y qué actividades hacer .

Para quienes buscan una escapada económica sin alejarse demasiado de Buenos Aires, Chascomús es una opción ideal. A poco más de dos horas de la Ciudad, esta localidad bonaerense combina naturaleza, historia y espacios recreativos para disfrutar de un día diferente sin necesidad de tener auto. Su principal atractivo es la laguna, donde se puede caminar por la costanera, tomar mate frente al agua, andar en bicicleta o contemplar el atardecer. Además, cuenta con parques, edificios históricos y ferias de emprendedores.

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Para viajar desde Buenos Aires hay que tomar el tren Roca en Constitución hasta Alejandro Korn y, desde allí, combinar con el servicio que llega a Chascomús. El recorrido entre Alejandro Korn y Chascomús dura aproximadamente una hora y media y pasa por distintas localidades bonaerenses.

El boleto de ese tramo cuesta $1.800 con SUBE registrada y $3.600 sin registrar. Es importante tener en cuenta que el viaje desde Constitución hasta Alejandro Korn se abona por separado, por lo que hay que sumar ambos pasajes para calcular el presupuesto total. Los horarios y posibles modificaciones del servicio se pueden consultar en los canales oficiales de Trenes Argentinos.

Qué hacer en Chascomús gratis o por poco dinero

Una de las principales propuestas es recorrer la Laguna de Chascomús, caminar por la costanera y disfrutar de sus espacios verdes. También se puede llevar comida y organizar un picnic frente al agua. Otra alternativa es visitar el Parque Libres del Sur, un espacio arbolado ideal para descansar, leer o pasar la tarde.

Para quienes prefieren los paseos culturales, el casco histórico permite conocer la Plaza Independencia, la Catedral Nuestra Señora de la Merced y el Palacio Municipal, diseñado por el arquitecto Francisco Salamone. También se puede visitar la histórica Casa de Casco y recorrer los alrededores de la casa natal de Raúl Alfonsín.

Para quienes buscan una escapada económica sin alejarse demasiado de Buenos Aires, Chascomús es una opción ideal.

El Museo Pampeano es otra opción para conocer la historia local y las tradiciones de la región. Por último, los fines de semana y feriados se puede recorrer la feria de artesanos y emprendedores de la costanera, que funciona de 11 a 20.

Para ahorrar, lo recomendable es llevar agua, comida y mate desde casa y aprovechar los paseos gratuitos. Así, Chascomús se convierte en una escapada cercana y accesible para disfrutar de la naturaleza sin gastar demasiado.