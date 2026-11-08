Cómo era Robert Prevost antes de ser el papa León XIV: las fotos de joven

Antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Francis Prevost tuvo una vida marcada por la educación, la vocación religiosa y una extensa experiencia misionera en América Latina. Nacido en Estados Unidos, desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral en Perú, donde vivió durante varios años, trabajó en comunidades humildes y construyó un vínculo profundo con la población local. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes de llegar a Roma: fue un niño de familia católica, un estudiante interesado en las matemáticas y un joven que encontró en la Orden de San Agustín el camino para desarrollar su vocación.

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Una infancia en Chicago y una familia muy ligada a la Iglesia

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue el menor de tres hermanos y creció junto a sus padres, Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez, en un hogar donde la religión ocupaba un lugar importante. Su padre había sido integrante de la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y luego se dedicó a la educación, mientras que su madre trabajó como bibliotecaria en distintas instituciones escolares. Ambos participaban activamente de la vida parroquial.

Robert Prevost de pequeño.

Durante su infancia asistió a la escuela Saint Mary of the Assumption y posteriormente ingresó al seminario menor de los agustinos, en Michigan. Allí mostró interés por las actividades estudiantiles: fue presidente de su promoción, integró el consejo estudiantil y participó en actividades deportivas como el tenis y los bolos. También se desempeñó como editor jefe del anuario escolar.

De las matemáticas a la vocación religiosa

Una de las particularidades de su historia es que su formación académica comenzó lejos de los estudios teológicos. En 1973 terminó la escuela secundaria y continuó su educación en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, donde se graduó en Matemáticas en 1977 y también estudió Filosofía. Ese mismo año, con apenas 22 años, ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín, en Saint Louis. En 1978 realizó sus primeros votos y en 1981 asumió los votos solemnes.

León XIV de joven.

Más adelante estudió Teología en la Catholic Theological Union de Chicago y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma. El 19 de junio de 1982 fue ordenado sacerdote. En 1985 obtuvo su licenciatura en Derecho Canónico y posteriormente completó un doctorado con una tesis sobre el papel del prior local dentro de la orden agustiniana.

Perú: los años que marcaron su vida como misionero

En 1985 llegó por primera vez a Perú, destinado a una misión agustiniana en Chulucanas, en la región de Piura. Allí trabajó en tareas pastorales y administrativas. Su experiencia latinoamericana se profundizó en 1988, cuando regresó al país para instalarse en Trujillo.

Durante más de una década fue responsable de la formación de nuevos religiosos, profesor de distintas materias eclesiásticas y párroco en comunidades de sectores humildes. También ejerció como vicario judicial de la arquidiócesis.

Robert ya como cura.

Su compromiso con la orden lo llevó a ocupar responsabilidades internacionales. En 1999 fue elegido prior provincial de los agustinos en Chicago y, en 2001, asumió como prior general de toda la Orden de San Agustín, cargo para el que fue reelegido en 2007. Fue el máximo responsable de la congregación durante dos mandatos de seis años.

Su regreso a Perú y el camino hacia el Vaticano

En 2014 volvió a Perú, esta vez para asumir la administración apostólica de la diócesis de Chiclayo. Un año después fue nombrado obispo y obtuvo la nacionalidad peruana. Desde entonces, su trayectoria continuó creciendo dentro de la Iglesia. En 2023 fue convocado a Roma por el papa Francisco para dirigir el Dicasterio para los Obispos. Ese mismo año fue creado cardenal.

Así, antes de llegar al máximo cargo de la Iglesia católica, Prevost había recorrido un camino que combinó formación académica, vida comunitaria, responsabilidades religiosas y décadas de trabajo pastoral. Su historia estuvo atravesada por dos lugares fundamentales: Chicago, donde nació y comenzó su vocación, y Perú, donde consolidó su identidad como misionero y pastor.