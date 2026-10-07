Entradas para el Teatro Colón a solo $15.000: cómo disfrutar de una icónica ópera a precios accesibles

El Teatro Colón ofrece entradas para la ópera Les Contes d’Hoffmann, de Jacques Offenbach, por solo $15.000 y $30.000. Se trata de una promoción "Sub 30", pensada para que los espectadores jóvenes de menos de 30 años tengan la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de alto nivel a un valor accesible.

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Así será la ópera Les Contes d’Hoffmann

La función de Les Contes d’Hoffmann será el próximo viernes 16 de octubre a las 20 hs en el Teatro Colón (Tucumán 1171, ciudad de Buenos Aires). La producción contará con una puesta escénica de Eugenio Zanetti y la dirección musical de Carlo Montanaro.

Las entradas para los menores de 30 años tendrán un precio económico:

Toda la sala por $30.000

Paraiso de pie a $15.000

Las entradas están a la venta en el sitio oficial del Teatro Colón y se pueden abonar con cualquier medio de pago.

De qué se trata la ópera Les Contes d’Hoffmann: la historia de amor y desengaño

La célebre ópera de Jacques Offenbach cuenta con tres actos, prólogo y epílogo donde se combinan distintos universos fantásticos e historias de amor, inspirados en los cuentos del escritor alemán E. T. A. Hoffmann como El hombre de arena (1816), El consejero Krespel (1818) y El reflejo perdido (1814) de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822).

Las entradas se pueden conseguir por solo $15.000 y $30.000

Los roles protagónicos estarán a cargo de destacados solistas nacionales e internacionales: Leonardo Caimi como Hoffmann; Daniela Prado como Nicklausse; Constanza Díaz Falú como Olympia; Laura Pisani como Antonia/Stella; Mariana Carnovali como Giulietta y Nahuel Di Pierro como el antagonista, en sus diversas facetas.