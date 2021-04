En el peor momento de la segunda ola de la pandemia por coronavirus, el Gobierno del presidente de la Nación, Alberto Fernández, determinó una serie de restricciones para la circulación buscando evitar que la enfermedad siga su curso y colapse el sistema sanitario. Frente a esto, "Proyección Consultores" decidió realizar una encuesta para conocer la opinión pública en la provincia de Buenos Aires, del 22 al 24 de abril, con respecto a las diferentes determinaciones que se tomaron.

Según expresan en dicha investigación, se dialogó con mayores de 16 años residente de PBA. A través de un cuestionario, se conoció la opinión de 959 personas ajustada según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo y regiones. Todo el estudio se basa en las principales preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas entre las que, por supuesto, se destaca el COVID-19.

El 32,9% cree que la situación pandémica es la principal problemática que atraviesa actualmente la Argentina. Detrás de ella aparecen la corrupción (14,7), la pobreza (12,5), la inflación (9,5%), la inseguridad (9%), el desempleo (8,4), la salud (4,7) y la educación (3,3), entre otros. Frente a esto se espera que la respuesta del gobierno nacional esté relacionada a la generación de empleo y mejoras salariales (57,2%), avanzar en el plan de vacunación (52,3%), evitar la saturación del sistema sanitario (34,1%), contener la inflación (30,9) e impulsar un plan de seguridad (23,2), entre otras.

Más allá de esto es claro que la mirada de la mayor parte de la población estudiada se posa en la pandemia y frente a esta segunda ola, el 62,6% está mucho más preocupada que en marzo pasado. Un 27,8% dice que le preocupa "lo mismo" y el 9% restante le quita interés a la enfermedad que se llegó más de 60 mil vidas hasta el momento. A su vez, entre un 38,1% y un 27,8% ve posible el riesgo al contagio y más de un 38% cree que el cuadro puede pasar a una situación mucho más grave, con internación incluida.

A la hora de hablar de las medidas gubernamentales del jefe de Estado, Alberto Fernández, el 65% de los encuestados creen que fueron claramente necesarias mientras que el resto se mostró en contra de las determinaciones. Mientras que, en relación a la provincia de Buenos Aires, más del 56% quiere que el gobernador Axel Kicillof siga por el mismo camino. Lo curioso es que casi el 76% no cree que la gente cumpla las restricciones.

Pensando a futuro y teniendo en cuenta que el DNU vencerá el próximo viernes 30 de abril, el 38,1% cree que deben mantenerse los 15 días anunciados mientras que el 28,5% opina que deben extenderse dos semanas más si no bajan los contagios. Un 25,4% cree que debería seguir un mes más y el 8% restante, que deben terminarse. Frente a esto, se observan porcentajes similares en relación a si la gente estaría dispuesta a una extensión de medidas. Además, el 48,9% volvería a fase 1 con cuarentena total y el 44,5%, no. El 6,7% restante, no sabe. Pero, ¿cuánto tiempo estarían de acuerdo a mantenerse en aislamiento estricto? El 25,3%, ocho semanas; el 17,7%, dos semanas; el 17,2%, una semana; el 21% no está seguro; el 14,4%, ocho semanas y el 4,5% restante, seis semanas.

Por último, en relación a la Campaña de Vacunación contra el COVID-19, más del 63% destacó el trabajo realizado hasta el momento. Un 18,7% cree que es "mala" y un 12,8%, "muy mala". Mientras que sobre la Sputnik V que se producirá en Argentina, para los encuestados, tiene que ser destinada a cubrir a toda la población argentina según el 66,5%. El 21,8% busca vacunar a la población pero también exportarla; el 5,3% mitad y mitad; el 2,1% a exportar para conseguir dinero y el 1,3%, en su totalidad, a la exportación.

Más allá de todo, el 63,8% de las personas se muestra esperanzado, con tranquilidad, alegría y emoción por la vacuna y la campaña de inmunización que se está llevando adelante en el territorio argentino. Mientras que más de un 22% se reparte entre preocupación, angustia, enojo y temor. De todas formas, en casi todos los puntos, la respuesta e imagen es más que positiva para el Gobierno de Alberto Fernández.