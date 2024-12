Golazo de Enzo Fernández para Chelsea vs. Tottenham: volea de zurda y adentro

Video: otro golazo de Enzo Fernández para Chelsea vs. Tottenham.

Enzo Fernández marcó un golazo para concretar la remontada de Chelsea frente a Tottenham, por la Premier League 2024-2025. El mediocampista de la Selección Argentina se sumó como un delantero dentro del área rival y, de zurda, despachó un fuerte remate al primer palo que dejó sin chances al arquero Fraser Forster. De esa manera, anotó el 3-2 parcial como visitante para el equipo dirigido por Enzo Maresca.

El centro llegó desde la derecha y encontró al ex Benfica en posición de "9", por lo que, sin dudarlo y de primera, sacó un disparo que se le clavó en el palo inferior derecho del portero. Gracias a dicha conquista, el conjunto azul encontró la ventaja transitoria en un encuentro infartante. Es que Tottenham ganaba por 2-0 a los 11 minutos con los goles de Dominic Solanke y Dejan Kulusevski.

Sin embargo, la lesión de Cristian "Cuti" Romero a los 15 fue determinante y a partir de allí el duelo se volcó completamente del lado de los de Maresca. A los 17, Jadon Sancho descontó. A los 61, Cole Palmer lo igualó de penal, a los 73 llegó el grito de Enzo y a los 84, Palmer sentenció -otra vez desde los doce pasos- el 4 a 2. Por último, Son Heung-Min estableció el 3-4 definitivo. "Gardelito" fue titular y disputó los 90 minutos en un tramo de la campaña ascendente para él, luego del bajón futbolístico inicial y el golpazo sentimental que significó la separación de Valentina Cervantes, su esposa y madre de sus dos hijos.

Los números de Enzo Fernández en Chelsea

80 partidos oficiales desde su llegada en enero del 2023.

9 goles.

12 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

¿Por qué se separaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes?

De acuerdo con la información de la periodista deportiva Julieta Argenta en LAM (América TV), el volante de 23 años le comunicó a su esposa que desea "tener la vida que no tuvo" porque comenzó a salir con ella cuando apenas tenía 17 años, por lo que "se perdió un montón de cosas que hacen los chicos a esa edad". Incluso, la cronista confirmó que “él es un jugador top que juega en el exterior, hay un panorama de división de países porque ella quiere volver al país. Hay un detalle en particular que a él le hacía pensar que se iba a quedar allá".

"Enzo Fernández le comunicó hace diez días a Valentina Cervantes que se quería separar, ella está muy triste", insistió Argenta. Además, remarcó que ya “había indicios" y agregó: "Pero nadie habló hasta ahora con los protagonistas, yo hablé con los dos. Cuando yo cuente la historia, ustedes sacarán sus conclusiones”. De hecho, reiteró que “la decisión la tomó él". "Todos pensaban que la separación venía por el lado de ella, pero me dijeron que no había ninguna crisis. Ella no le encontró nada (de infidelidad), me lo confirmó ella, que está viajando en las próximas horas en Buenos Aires. Hace diez días, Enzo le dijo que se quería separar, que tiene ganas de hacer su vida sola, no a nivel familia, pero que quiere vivir esa etapa que él salteó por vivir en familia. Ellos se conocieron muy chiquitos...", concluyó la periodista.