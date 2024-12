Escándalo en la Policía de Santa Fe: diez agentes detenidos por allanamiento ilegal, robo y lesiones

Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro le brinda poder a la Policía de la provincia de Santa Fe, una decena de agentes del Comando Radioeléctrico (CRE) quedaron detenidos este domingo a solicitud de la Fiscalía de Criminalidad Organizada y la Oficina de Violencia Institucional. Los fiscales investigan una serie de delitos graves, como allanamiento ilegal, robo y lesiones, cometidos durante un oscuro procedimiento realizado en el barrio Puente Gallego a mediados de octubre.

A esto se sumó el delito de falsedad ideológica, ya que los agentes habrían firmado un acta plagada de irregularidades y datos falsos. Durante los allanamientos y procedimientos, se secuestraron armas de fuego, gran cantidad de material balístico, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dinero en efectivo, celulares, dos cortacadenas y otros elementos de interés para la investigación, agregó el comunicado.

De acuerdo a lo informado por el medio Rosario 3, el hecho ocurrió el 19 de octubre. Cuatro hombres y seis mujeres ingresaron a una despensa en Piamonte al 2400 alegando un posible delito: supuestamente, una persona se negó a ser identificada en la calle. Una vez dentro del establecimiento, los efectivos secuestraron un pistola 9 milímetros, mientras que, fuera del inmueble, se produjo un tumulto. La presencia del arma resultó en una causa por portación para una mujer, quien fue sometida a arresto preventivo por 90 días el 22 de octubre.

Sin embargo, poco a poco, las actas policiales que justificaban el procedimiento comenzaron a desmoronarse y salieron a la luz varias irregularidades. Esto derivó en que, durante una audiencia de apelación de la medida cautelar, la mujer fuera liberada mucho antes del plazo estipulado.

En cambio, los indicios empezaron a sugerir que el personal del CRE habría cometido diversos delitos dentro del almacén: plantar un arma, privación ilegítima de la libertad de cinco personas, lesiones, robo de aproximadamente 6 millones de pesos y cajas de cigarrillos, además de la destrucción de cámaras de seguridad para borrar evidencia del accionar. Los detalles de las imputaciones se conocerán en la audiencia prevista para la semana próxima.

Corrupción en la Policía de Santa Fe: allanamientos ilegales y posibles vínculos con el crimen organizado

En un caso similar, cuatro policías de la división Motorizada fueron imputados por plantar un arma en lo que se investiga como una persecución falsa en el barrio La Sexta. Todos quedaron en prisión preventiva por al menos seis meses mientras el fiscal Pablo Socca avanza en la investigación.

El fiscal Socca aseguró que “la propia dinámica de todo lo que sucedió me lleva a pensar que esta no es la primera vez que hicieron esto”. En relación particular con el caso, reveló que, al momento de la detención de los acusados, uno de ellos estaba en servicio portando una réplica de arma de fuego. “No tengo ni que explicar para qué un policía de calle tiene una réplica de pistola. Es más que obvio: para plantarla a alguien y armar una causa”, afirmó en diálogo con Radio 2.

En tanto, en la Justicia federal también avanza un expediente penal que involucra a ocho efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), acusados de realizar un allanamiento ilegal para sustraer gran cantidad de cocaína, armas y dinero en el barrio Azcuénaga, en un caso que apunta a posibles vínculos con el crimen organizado.