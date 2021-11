Marta Dillon se suma a El Destape Radio: cómo será "Pasamos Todes"

La reconocida periodista se suma a la programación de El Destape Radio junto a Eugenia Murillo, Camila Barón y Estefanía Santoro con un programa transfeminista de política y humor.

Marta Dillon se incorpora a El Destape Radio. Junto a Eugenia Murillo, Camila Barón y Estefanía Santoro se sumarán aire de la radio de El Destape con "Pasamos Todes", programa que se transmitirá todos los domingos desde las 20.

"Es un programa trans feminista que va a seguir la línea del segmento las 12 de Página 12 que tiene 20 años de trayectoria. Hablaremos de política y género pero con una mirada interseccional y con humor", anticipó Dillon en Navarro 2023, sobre lo que será su nuevo programa.

"Aún cuando las feministas somos incomodas y nos parece bien, queremos sacarnos el dicho de que somos amargadas porque nada mas lejos de nuestra historia que la amargura", afirmó la reconocida periodista y cofundadora del movimiento "Ni una Menos" en diálogo con Roberto Navarro y sostuvo que "todos los años producidos en los últimos años de los feminismos se hicieron con la alegría e imaginación política que se necesita para hacer las transformaciones".

Dillon reveló que "Pasamos Todes" será un programa en el que se ponga la idea de comunidad con una mirada intergeneracional. "Si no podemos pensar lo colectivo, por ejemplo que si yo no me vacuno y vos no te vacunas no hay fin de pandemia, no hay manera de pensar un futuro", opinó la periodista.

La escritora reconoció la resistencia que existe para con el feminismo y admitió que existe la polarización entre la "familia natural" y los roles bien definidos para varones y mujeres, en contraposición a lo que se piensa desde el feminismo. "Este es un momento para ver más allá de nuestras fronteras para ver cómo en todo Latinoamérica la ideología de género se ve como un adoctrinamiento ", marcó Dillon y admitió que es una lucha en absolutamente todo el mundo.

"El feminismo es un fantasma para ellos y por eso deben apuntar sobre esta propuesta mas abierta, comunitaria y de pensar lo colectivo", agregó Dillon y finalizó mostrándose agradecida por la incorporación a El Destape Radio: "Estamos emocionadas y espero que nos escuchen y nos acompañen en el anti domingo feminista".