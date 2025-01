En el marco del desfinanciamiento de la educación universitaria y la cienca y tecnología que impulsa el gobierno de Javier Milei, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se encuentran en estado de alerta por la baja de un programa clave para el crecimiento de la infraestructura de la casa de altos estudios situada en Córdoba.

Según consignó el portal Puntal, investigadores de la UNRC observaron la caída el proyecto del primer edificio de ciencia del campus universitario, como consecuencia dde la eliminación del programa nacional Construir Ciencia, con el que se iban a financiar las obras.

A raíz de esto, la UNCR reclamó respuestas a Nación. “Estamos haciendo las consultas sobre los alcances de las nuevas medidas, específicamente para la Universidad, para tener precisiones, ya que a la fecha no hemos recibido ninguna notificación”, afirmó la secretaria de Ciencia y Técnica de la UNRC, Marta Dardanelli.

“Seguiremos haciendo gestiones y consultas periódicas, debido a la importancia de esos programas para el avance en el desarrollo científico-tecnológico”, afirmó Dardanelli, que acotó que el Construir Ciencia no es el único programa caído que afecta a la UNRC, sino también el Equipar Ciencia.

Tras la eliminación de Construir Ciencia, el científico Luis Otero indicó que “la resolución dice que todos los contratos que no se hayan iniciado se cancelan y el contrato firmado entre el desaparecido Ministerio de Ciencia y la UNRC no se ejecutó, con lo cual, hasta donde se sabe, no se hace dicha construcción”.

Según se consignó en su momento, la llamada Unidad Central de Apoyo a la Investigación consistía en la construcción de “un centro de apoyo a la investigación que demandaría una inversión de más de 4 millones y medio de dólares, emplazándose en el sector oeste del campus, en cercanía de las 16 nuevas aulas y del futuro edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad”.

El programa Construir Ciencia tenía a su cargo el financiamiento la construcción del edificio. Según se planificaba, la obra proyectada debería tener unos 3 mil metros cuadrados cubiertos y contaría con un sector para equipamientos de última generación y otro para laboratorios.

Cuál es la resolución que pone en alerta a la ciencia y tecnología

Según consignó El Destape, la semana pasada, la resolución 10/25 publicada en el Boletín oficial y firmada únicamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encomendó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encabezada por Darío Genua, la reevaluación de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia a la luz de la actual declaración de “emergencia económica” y lo faculta a dar de baja, de común acuerdo o en forma unilateral, a aquellos que resuelva discontinuar.